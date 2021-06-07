Нападающий «Крыльев» Голенков продолжит карьеру в чемпионате Чехии. Им интересовался «Ростов»

Форвард «Крыльев Советов» Егор Голенков продолжит карьеру в Чехии.
«Информация о моeм возможном переходе в клуб из Чехии верная. Есть два конкретных предложения, но какие, пока не могу сказать. В ближайшее время полечу на медосмотр. После всe станет ясно.
От «Ростова», действительно, было интересное предложение. Они обращались к «Крыльям», но «Крылья» не стали вступать в диалог и отказались.
Клуб делал мне новое предложение, я выбрал другой вариант. Думаю, моe развитие случится быстрее там, чем в Самаре», – сказал Голенков.
- Голенков забил 14 мячей и сделал 5 ассистов в 36 матчах минувшего сезона ФНЛ.
- Его контракт с «Крыльями» истек 30 мая.
Источник: «Чемпионат»