Победитель Лиги чемпионов Арнаутович близок к трансферу в «Динамо»

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.06.2021 14:12
    Комментарии8
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      Рейтинг: +86133

      zigbert 6 часов назад

      Вместо Комличенко потребуется опытный форвард. Арнаутович все же игрок классом выше да и стоит 35 млн. Потянет ли Динамо с его приобретением?

      0
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      Рейтинг: +3178

      neim 6 июня, 16:14

      Ну, если он еще играть умеет, то может и пригодится на год-два, пока Тюкавин с Захаряном на "крыло встанут".
      Но куда же тогда Лаксальта пристроить, которого тоже вроде как в Динамо сватают ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3230

      Semenycch 6 июня, 15:21

      Помнится в Спартаке играл чемпион мира...

      2
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      Рейтинг: +7552

      KPCCSPB > Semenycch 6 июня, 16:32

      А в Локо, чемпион Евро)

      0
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      Рейтинг: +4587

      Fusballer > KPCCSPB 6 июня, 17:18

      А в Сочи - легенда!

      2
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      Рейтинг: +7552

      KPCCSPB > Fusballer 22 часа назад

      Уже у коней). Скоро в дерби будет тащить

      0
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      Рейтинг: +71

      Solist345345 6 июня, 14:20

      То, что Динамо нужен центрфорвард, это факт. Но зачем им этот пенсионер? Это же второй Шюррле будет.

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      Рейтинг: +2524

      minaev23 > Solist345345 6 июня, 15:51

      Это как на кавказе мерин старый годов 90-х - но это же мерин галимый понт

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