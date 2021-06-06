Победитель Лиги чемпионов Арнаутович близок к трансферу в «Динамо»

Переговоры по переходу в «Динамо» форварда Марко Арнаутовича близки к финалу. Сейчас футболист выступает за китайский «Шанхай Порт».

В то же время «Динамо» готовится отдать в аренду в «Ростов» нападающего Николая Комличенко.

Арнаутович ранее играл в «Твенте», «Интере», «Вердере».

Из «Вест Хэма» он перешел в китайский клуб за 25 миллионов евро.

Арнаутович выигрывал Лигу чемпионов с «Интером».

«Краснодар» думает над трансфером Арнаутовича