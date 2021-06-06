Победитель Лиги чемпионов Арнаутович близок к трансферу в «Динамо»

Вместо Комличенко потребуется опытный форвард. Арнаутович все же игрок классом выше да и стоит 35 млн. Потянет ли Динамо с его приобретением?
Переговоры по переходу в «Динамо» форварда Марко Арнаутовича близки к финалу. Сейчас футболист выступает за китайский «Шанхай Порт».
В то же время «Динамо» готовится отдать в аренду в «Ростов» нападающего Николая Комличенко.
- Арнаутович ранее играл в «Твенте», «Интере», «Вердере».
- Из «Вест Хэма» он перешел в китайский клуб за 25 миллионов евро.
- Арнаутович выигрывал Лигу чемпионов с «Интером».
«Краснодар» думает над трансфером Арнаутовича