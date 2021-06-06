Черчесов: «Убежден, в матче с Бельгией сборная России будет намного свежее, чем с Болгарией»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил готовность команды после товарищеского матча против Болгарии (1:0). Единственный мяч был забит с пенальти на 84-й минуте.

– Показалось, что наша команда взвинтила темп во втором тайме. Как оцениваете физическую готовность футболистов за неделю до старта Евро?

– Вы правильно это подметили. Мы хотели чуть мощнее начать, но болгары тоже готовились к игре. Они перекрыли все зоны, играли по схеме 5-4-1, поэтому сложно было развернуть атаки. Их геометрия была достаточно правильной, другое дело, что не хватало заряженности, чтобы продавить соперника, вскрыть их оборону. Во втором тайме мы и темп взвинтили, и сделали замены, которые нам помогли. Не случайно, свежий Алексей Миранчук заработал пенальти, а Александр Соболев его хорошо реализовал. Думаю, это объективная картина.

Готовность постепенно улучшается. Сложный сбор прошел, мы провели две сложных контрольных игры. Через эти игры мы тоже готовимся. Убеждены, что 12 июня мы будем намного свежее.