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    Черчесов: «Убежден, в матче с Бельгией сборная России будет намного свежее, чем с Болгарией»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил готовность команды после товарищеского матча против Болгарии (1:0). Единственный мяч был забит с пенальти на 84-й минуте.

    – Показалось, что наша команда взвинтила темп во втором тайме. Как оцениваете физическую готовность футболистов за неделю до старта Евро?

    – Вы правильно это подметили. Мы хотели чуть мощнее начать, но болгары тоже готовились к игре. Они перекрыли все зоны, играли по схеме 5-4-1, поэтому сложно было развернуть атаки. Их геометрия была достаточно правильной, другое дело, что не хватало заряженности, чтобы продавить соперника, вскрыть их оборону. Во втором тайме мы и темп взвинтили, и сделали замены, которые нам помогли. Не случайно, свежий Алексей Миранчук заработал пенальти, а Александр Соболев его хорошо реализовал. Думаю, это объективная картина.

    Готовность постепенно улучшается. Сложный сбор прошел, мы провели две сложных контрольных игры. Через эти игры мы тоже готовимся. Убеждены, что 12 июня мы будем намного свежее.

    • 12 июня Россия в 1-м матче Евро-2020 сыграет с Бельгией.
    • В матче с болгарами Россия впервые за 7 матчей сыграла на ноль.
    • Черчесов тренирует команду с 2016 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

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    06.06.2021 12:58
    Комментарии27
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      Рейтинг: +89

      valiknavashinsky 10 часов назад

      Свежее они уже(этот состав) с этим тренером никогда не будут.

      0
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      Рейтинг: +8228

      NewLife 18 часов назад

      Тсс..Всем раздали по флакончику лосьона после бритья "свежесть".

      1
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      Рейтинг: +4144

      solodealer 19 часов назад

      однажды протухшее не свежеет...

      2
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      Рейтинг: +3031

      Axe111 20 часов назад

      Убеждён,3 гола это минимум которые будут забиты легчайшим образом в ворота этих...........

      0
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      Рейтинг: +174

      Shamil79 21 час назад

      с каким счётом победим?

      1
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      Рейтинг: +4144

      solodealer > Shamil79 19 часов назад

      je Russisch is erg goed!)))))++

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      Рейтинг: +4144

      solodealer > Shamil79 19 часов назад

      désolé votre russe est très bon!

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      Рейтинг: +174

      Shamil79 > solodealer 19 часов назад

      по русски чтобы все прочитали

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      Рейтинг: +4144

      solodealer > Shamil79 19 часов назад

      ТАКОЕ (с каким счётом победим?) мог написать только СОПЕРНИК Зюбо - тим))) Я Вам сделал комплимент насчёт Вашего русского))+

      0
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      Рейтинг: +2808

      FENIX-SL 22 часа назад

      ахахахахахахахахахахаххахаха
      позор продолжается

      0
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      Рейтинг: +5551

      subbotaspartak 6 июня, 18:01

      Азербайджанцы с утра лотки со со сборной опрыскают, свежее будут, однозначно

      2
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      Рейтинг: +4144

      solodealer > subbotaspartak 19 часов назад

      запашок уже очень силён... не забрызгать))++

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      Рейтинг: +5425

      порт 6 июня, 17:40

      Ну если только дирол поможет.

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      Рейтинг: +13073

      Garrincha58 6 июня, 16:35

      физики должно хватить сто пудово потому что дальше центра поля переходить редко будут

      2
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      Рейтинг: +5881

      playsh 6 июня, 15:27

      В любом случае твоя сборная,чабан,не будет свежее,чем сборная Бельгии.
      И даже не мечтай,что Де Брёйне не выйдет.

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