«Зенит» намерен продлить контракт с Луневым до 2024 года

Дюпин еще года 4 как минимум поиграет на том же уровне. А быдлан в любой момент может закончить карьеру со скандалом. Да и играет он неровно, в отличие от стабильного Дюпина. Просто Семак хочет быть хорошим для всех своих игроков, потому и упросил его продлить.
Вратарь «Зенита» Андрей Лунев может остаться в петербургском клубе.
По информации «РБ-Спорт», 29-летнему футболисту предложили продлить контракт до 2024 года.
Действующий договор между сторонами истечет в конце июня.
- В прошедшем сезоне Лунев пропустил 14 голов в 13 матчах.
- Голкипер был в расширенной заявке сборной России на Евро-2020, но в итоговый состав не попал.
- Две недели назад сообщалось об интересе к игроку «Зенита» со стороны «Брайтона», «Торино» и «Болоньи».