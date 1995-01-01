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    «Зенит» намерен продлить контракт с Луневым до 2024 года

    Вратарь «Зенита» Андрей Лунев может остаться в петербургском клубе.

    По информации «РБ-Спорт», 29-летнему футболисту предложили продлить контракт до 2024 года.

    Действующий договор между сторонами истечет в конце июня.

    • В прошедшем сезоне Лунев пропустил 14 голов в 13 матчах.
    • Голкипер был в расширенной заявке сборной России на Евро-2020, но в итоговый состав не попал.
    • Две недели назад сообщалось об интересе к игроку «Зенита» со стороны «Брайтона», «Торино» и «Болоньи».

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 08:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8597

      Вомбат 45 минут назад

      Дюпин еще года 4 как минимум поиграет на том же уровне. А быдлан в любой момент может закончить карьеру со скандалом. Да и играет он неровно, в отличие от стабильного Дюпина. Просто Семак хочет быть хорошим для всех своих игроков, потому и упросил его продлить.

      1
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      Рейтинг: +11079

      paracetamol 1 час назад

      Правильно, не Дюпина же, старикашку, подписывать!

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