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    «Рома» объявила о продлении контракта с Мхитаряном

    Полузащитник Генрих Мхитарян продлил контракт с «Ромой».

    Новое соглашение 32-летнего армянина с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

    Ранее сообщалось, что Мхитарян заработает 4,5 миллиона по новому контракту с «Ромой».

    • На Мхитаряна претендовал «Зенит». Футболиста не устроило предложение клуба из Санкт-Петербурга.
    • В прошлом сезоне он провел 33 матча Серии А, забил 12 голов, сделал 10 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Ромы»

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5845

      playsh 29 минут назад

      Между прочим,кто в теме,Генрих игрок весьма качественный и надёжный футболист,пришёлся бы ко двору многим командам.Но он умница,сам свою карьеру выбрал.Урок нашим балбесам типа.......об этом лучше не буду.
      Он мне напоминает Каху Каладзе,игравшего в Милане во времена Мальдини,Барези.
      Оба играли,и ещё как,в великих клубах на загляденье нашим "звёздам" и почему-то скромнее были...А наша пресса про них очень скромно писала,то же почему-то.

      0
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      Рейтинг: +1754

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Болотные угорали над шуткой про Спартак и Криштиану, а самим Мхитарян по факту отказал...

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      Рейтинг: +12391

      Skull_Boy > Semushkin Roman Valerievi 37 минут назад

      Ну просто дрочищий идол, от которого пищат малолетки, им важнее, чем игрок топ уровня

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