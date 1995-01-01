«Рома» объявила о продлении контракта с Мхитаряном

Полузащитник Генрих Мхитарян продлил контракт с «Ромой».

Новое соглашение 32-летнего армянина с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Мхитарян заработает 4,5 миллиона по новому контракту с «Ромой».