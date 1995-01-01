«Рома» объявила о продлении контракта с Мхитаряном

Между прочим,кто в теме,Генрих игрок весьма качественный и надёжный футболист,пришёлся бы ко двору многим командам.Но он умница,сам свою карьеру выбрал.Урок нашим балбесам типа.......об этом лучше не буду.
Он мне напоминает Каху Каладзе,игравшего в Милане во времена Мальдини,Барези.
Оба играли,и ещё как,в великих клубах на загляденье нашим "звёздам" и почему-то скромнее были...А наша пресса про них очень скромно писала,то же почему-то.
Полузащитник Генрих Мхитарян продлил контракт с «Ромой».
Новое соглашение 32-летнего армянина с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что Мхитарян заработает 4,5 миллиона по новому контракту с «Ромой».
- На Мхитаряна претендовал «Зенит». Футболиста не устроило предложение клуба из Санкт-Петербурга.
- В прошлом сезоне он провел 33 матча Серии А, забил 12 голов, сделал 10 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.