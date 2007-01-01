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    Игнашевич: «Месси всегда будет выше Роналду. Роналду – это машина, а Месси – искусство»

    Бывший игрок сборной России Сергей Игнашевич объяснил разницу между Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Аргентинец более искусен, считает тренер.

    «Роналду или Месси – всегда Месси будет. Роналду – это машина, а Месси – это искусство. У аргентинца всегда будет больше поклонников», – убежден Игнашевич.

    • У Месси 6 «Золотых мячей» – на 1 больше, чем у Роналду.
    • В отличие от Месси, Роналду взял трофей со сборной – Евро-2016.
    • Игнашевич брал Кубок УЕФА и бронзу Евро-2008.

    Игнашевич: «Раньше игроки были зациклены на титулах и коллективе, а сейчас – на собственной карьере и славе»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Тимура Журавеля

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    Сегодня, 16:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2742

      FENIX-SL 15 минут назад

      по фактам конечно - для хрюсов

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