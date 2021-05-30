Игнашевич: «Месси всегда будет выше Роналду. Роналду – это машина, а Месси – искусство»

Бывший игрок сборной России Сергей Игнашевич объяснил разницу между Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Аргентинец более искусен, считает тренер.

«Роналду или Месси – всегда Месси будет. Роналду – это машина, а Месси – это искусство. У аргентинца всегда будет больше поклонников», – убежден Игнашевич.

У Месси 6 «Золотых мячей» – на 1 больше, чем у Роналду.

В отличие от Месси, Роналду взял трофей со сборной – Евро-2016.

Игнашевич брал Кубок УЕФА и бронзу Евро-2008.

Игнашевич: «Раньше игроки были зациклены на титулах и коллективе, а сейчас – на собственной карьере и славе»