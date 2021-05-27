«Тоттенхэм» хочет пригласить Конте или Зидана

Тоттенхэму он Зидан не придет,там игроки молодые чем Реал,поддержка у них тоже как Реал,неа дохлый вариант
«Тоттенхэм» продолжает искать нового главного тренера, который летом возглавит команду.
По информации The Telegraph, приоритетный вариант для лондонского клуба – Антонио Конте.
Также «Тоттенхэм» заинтересован в приглашении Зинедина Зидана, но 48-летний специалист хочет возглавить сборную Франции.
- Конте в среду ушел из «Интера».
- Зидан сегодня покинул «Реал».
- «Тоттенхэм» в апреле уволил Жозе Моуринью.