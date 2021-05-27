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    «Тоттенхэм» хочет пригласить Конте или Зидана

    «Тоттенхэм» продолжает искать нового главного тренера, который летом возглавит команду.

    По информации The Telegraph, приоритетный вариант для лондонского клуба – Антонио Конте.

    Также «Тоттенхэм» заинтересован в приглашении Зинедина Зидана, но 48-летний специалист хочет возглавить сборную Франции.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 21:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +917

      САНЁК17 8 минут назад

      Тоттенхэму он Зидан не придет,там игроки молодые чем Реал,поддержка у них тоже как Реал,неа дохлый вариант

      0
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      Рейтинг: +503

      El_Chori 28 минут назад

      Зидан не осилит АПЛ. Пока. Мне кажется сейчас идеально подойдет Ювентус.
      Но чтобы состояться, как тренеру, ему придется пройти через неудачи.

      1
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      Рейтинг: +10868

      DeStar > El_Chori 25 минут назад

      что такого сложного в " осиление " апл?) то что "тренеришка" с дохлой вилькой топ 2 апл выносит в финале? или то что тухелю с челси легче чем с псж?)
      я еще понимаю игроки - в апл там скоростей и затратнее футбол навернео нежели в испании, только как то тренера касается)

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