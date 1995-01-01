Пирло может возглавить «Сассуоло»

Хотите убить клуб, то валяйте и как показал себя Пирло в Юве нереальная мямля и сыкунишка
«Сассуоло» заинтересован в услугах главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло.
По информации журналиста Николо Скиры, генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали готов сделать предложение 42-летнему специалисту в случае его ухода из туринского клуба.
- «Ювентус» финишировал на 4-м месте в Серии А, а также выиграл Кубок и Суперкубок Италии.
- «Сассуоло» ищет замену Роберто Де Дзерби, который ушел в «Шахтер».