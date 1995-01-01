Пирло может возглавить «Сассуоло»

«Сассуоло» заинтересован в услугах главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло.

По информации журналиста Николо Скиры, генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали готов сделать предложение 42-летнему специалисту в случае его ухода из туринского клуба.