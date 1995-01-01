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    Пирло может возглавить «Сассуоло»

    «Сассуоло» заинтересован в услугах главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло.

    По информации журналиста Николо Скиры, генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали готов сделать предложение 42-летнему специалисту в случае его ухода из туринского клуба.

    • «Ювентус» финишировал на 4-м месте в Серии А, а также выиграл Кубок и Суперкубок Италии.
    • «Сассуоло» ищет замену Роберто Де Дзерби, который ушел в «Шахтер».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 11:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12330

      Skull_Boy 2 часа назад

      Хотите убить клуб, то валяйте и как показал себя Пирло в Юве нереальная мямля и сыкунишка

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