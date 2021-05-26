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    Агент Самошникова: «Есть интерес от топ-5 клубов РПЛ, но «Рубин» не заинтересован в его продаже»

    Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, порассуждал о будущем своего клиента в казанском клубе.

    «Есть интерес от топ-5 клубов РПЛ, но конкретики на данный момент нет. Насколько я понимаю, «Рубин» не заинтересован в продаже Самошникова.

    Команда Слуцкого заняла еврокубковое место, они хотят сохранить игрока стартового состава», – сказал агент.

    • В минувшем сезоне Самошников забил 2 гола в 26 матчах.
    • В марте этого года 23-летнего футболиста впервые вызвали в сборную России.
    • Его включили в расширенный состав национальной команды на Евро-2020.
    • В следующем сезоне «Рубин» сыграет в Лиге конференций.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10994

      paracetamol 2 часа назад

      Через год сломается, как большинство таких, молодых да ранних, и вообще не продашь.

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