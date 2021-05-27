Агент Самошникова: «Есть интерес от топ-5 клубов РПЛ, но «Рубин» не заинтересован в его продаже»

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, порассуждал о будущем своего клиента в казанском клубе.
«Есть интерес от топ-5 клубов РПЛ, но конкретики на данный момент нет. Насколько я понимаю, «Рубин» не заинтересован в продаже Самошникова.
Команда Слуцкого заняла еврокубковое место, они хотят сохранить игрока стартового состава», – сказал агент.
- В минувшем сезоне Самошников забил 2 гола в 26 матчах.
- В марте этого года 23-летнего футболиста впервые вызвали в сборную России.
- Его включили в расширенный состав национальной команды на Евро-2020.
- В следующем сезоне «Рубин» сыграет в Лиге конференций.
Источник: Sport24