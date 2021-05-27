Агент Самошникова: «Есть интерес от топ-5 клубов РПЛ, но «Рубин» не заинтересован в его продаже»

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, порассуждал о будущем своего клиента в казанском клубе.

«Есть интерес от топ-5 клубов РПЛ, но конкретики на данный момент нет. Насколько я понимаю, «Рубин» не заинтересован в продаже Самошникова.

Команда Слуцкого заняла еврокубковое место, они хотят сохранить игрока стартового состава», – сказал агент.