«Ротор» не будет оспаривать решение РФС по матчу «Уфа» – «Арсенал»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал о позиции клуба касательно решения КДК РФС не наказывать «Уфу» и «Арсенал» за задержку матча 30-го тура РПЛ.

«Мы не будем оспаривать решение РФС, не видим в этом смысла. У каждого своя правда.

Будем играть, будем биться, будем стараться вернуться в элиту российского футбола, естественно. Начали работу по трансферам, основная задача – сохранить костяк команды, который играл в РПЛ. Матчи первенства ФНЛ мы будем проводить на «Волгоград-Арене», – сказал Рекечинский.