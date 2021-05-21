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    «Ротор» не будет оспаривать решение РФС по матчу «Уфа» – «Арсенал»

    Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал о позиции клуба касательно решения КДК РФС не наказывать «Уфу» и «Арсенал» за задержку матча 30-го тура РПЛ.

    «Мы не будем оспаривать решение РФС, не видим в этом смысла. У каждого своя правда.

    Будем играть, будем биться, будем стараться вернуться в элиту российского футбола, естественно. Начали работу по трансферам, основная задача – сохранить костяк команды, который играл в РПЛ. Матчи первенства ФНЛ мы будем проводить на «Волгоград-Арене», – сказал Рекечинский.

    • «Ротор» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) в 30-м туре РПЛ.
    • «Уфа» и «Арсенал» начинали встречу, зная результат в игре конкурента за сохранение места в Премьер-лиге.
    • В итоге уфимцы победили со счетом 2:1, что позволило обеим командам избежать вылета в ФНЛ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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