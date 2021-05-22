«Ротор» не будет оспаривать решение РФС по матчу «Уфа» – «Арсенал»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал о позиции клуба касательно решения КДК РФС не наказывать «Уфу» и «Арсенал» за задержку матча 30-го тура РПЛ.
«Мы не будем оспаривать решение РФС, не видим в этом смысла. У каждого своя правда.
Будем играть, будем биться, будем стараться вернуться в элиту российского футбола, естественно. Начали работу по трансферам, основная задача – сохранить костяк команды, который играл в РПЛ. Матчи первенства ФНЛ мы будем проводить на «Волгоград-Арене», – сказал Рекечинский.
- «Ротор» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) в 30-м туре РПЛ.
- «Уфа» и «Арсенал» начинали встречу, зная результат в игре конкурента за сохранение места в Премьер-лиге.
- В итоге уфимцы победили со счетом 2:1, что позволило обеим командам избежать вылета в ФНЛ.
Источник: «Р-Спорт»