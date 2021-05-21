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    В «Эвертоне» опровергли интерес к Хвиче

    Спортивный директор «Эвертона» Марсель Брандс не подтвердил информацию о желании клуба купить полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию.

    «Это все абсолютные слухи. Просто агент вчера прислал мне его имя с вопросом, не интересен ли он нам», – сказал Брандс.

    • Ранее отец Хвичи сообщил, что его сын 100% покинет «Рубин» летом.
    • 20-летний хавбек в минувшем сезоне провел 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:39
    Комментарии3
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      Рейтинг: +17720

      vladimir-7 2 часа назад

      Ну вот Эвертон дал отлуп бате Хвичи, значит надо как-то выходить из
      этого щекотливого положения и пристроить сына либо в Казахтан, либо в Молдову, главное теперь не в Россию. Папаша пукнул, а потом оглянулся.

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      Рейтинг: +476

      dragoon000320 2 часа назад

      хахах папашка пытается втюрить своего сынишку, но в итоге останется у разбитого корыта, придется в Динамо Тбилиси ехать) Рано было такими резкими высказываниями разбрасываться мол "в России ни при каких обстоятельствах играть не будет"

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      Рейтинг: +13914

      JTherry > dragoon000320 1 час назад

      а где днище из Тбилиси столько бабок возьмет? 30 лимонов евро, которые запросил Рубин за него, все клубы Грузии не стоят... вот и выходит, что либо Рубин, либо нихуа...)

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