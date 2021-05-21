В «Эвертоне» опровергли интерес к Хвиче

Спортивный директор «Эвертона» Марсель Брандс не подтвердил информацию о желании клуба купить полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию.

«Это все абсолютные слухи. Просто агент вчера прислал мне его имя с вопросом, не интересен ли он нам», – сказал Брандс.