В «Эвертоне» опровергли интерес к Хвиче

Ну вот Эвертон дал отлуп бате Хвичи, значит надо как-то выходить из
этого щекотливого положения и пристроить сына либо в Казахтан, либо в Молдову, главное теперь не в Россию. Папаша пукнул, а потом оглянулся.
Спортивный директор «Эвертона» Марсель Брандс не подтвердил информацию о желании клуба купить полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию.
«Это все абсолютные слухи. Просто агент вчера прислал мне его имя с вопросом, не интересен ли он нам», – сказал Брандс.
- Ранее отец Хвичи сообщил, что его сын 100% покинет «Рубин» летом.
- 20-летний хавбек в минувшем сезоне провел 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.