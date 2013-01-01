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    Неймар: «Идеальный игрок? Физика Роналду, игра головой Рамоса, левая нога Месси и моя правая нога»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар назвал идеального футболиста, использовав лучшие качества других игроков.

    «Идеальный игрок? А себя можно назвать?

    Я думаю, что у такого футболиста была бы физика Криштиану Роналду, гибкость Ибрагимовича, игра головой Рамоса, скорость Мбаппе, левая нога Месси, моя правая нога, выбор позиции Левандовского, отбор Канте и креативность Верратти», – сказал Неймар.

    • Неймар выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года.
    • Он был куплен за рекордные 222 миллиона евро.
    • В начале мая он продлил контракт с «ПСЖ» до 30 июня 2025 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +4029

      solodealer 3 минуты назад

      Пеле получился))))

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      Рейтинг: +31

      LiveChelsea 15 минут назад

      И болт как у Дзюбы)) В принципе по делу ответил

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      Рейтинг: +5471

      Cleaner 25 минут назад

      И артистизм Неймара. Хотя и здесь Рамос лучше...)

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      Рейтинг: +111

      пега 29 минут назад

      правую ногу лучше можно найти, у тебя она дохлая.

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      Рейтинг: +10

      vasilisamtvu 51 минуту назад


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      Рейтинг: +8490

      Вомбат 1 час назад

      Если от Месси ему нужна одна нога, то он, конечно, большой эксперт в футболе. Как, впрочем, очень многие футболисты.

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      Рейтинг: +1177

      Maxi_7 1 час назад

      Не обижайся Ней, но идеального игрока можно "лепить" из тех, кого будут помнить спустя долгие годы... про Роналду и Месси тут и говорить нечего... Рамос - легендарный защитник - форвард, который принес кучу трофеев Реалу и даже в команде с Роналду во многих матчах тащил команду на своем горбу и давал результат, уже легендарный футболист пускай еще и не закончил карьеру... а что можно сказать про тебя? Что ты возил бедных защитников Леванте, Дижонов и прочих? Чем твоя правая так уникальна? Она что разит все гранды против которых ты играешь? Нет, ты вообще никому из серьезных соперников забить не можешь... пока что, на данный момент как футболист Неймар запомнится как "конфета в красивой обертке, но абсолютно без начинки".

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      Рейтинг: +10251

      Hektor 84 > Maxi_7 28 минут назад

      С каждым словом согласен!!!

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      Рейтинг: +2660

      FENIX-SL 1 час назад

      АХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАА
      ШУТ

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      Рейтинг: +12844

      Garrincha58 2 часа назад

      это робот из какого нибудь футбольного квеста

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      Рейтинг: +4085

      Fusballer > Garrincha58 1 час назад

      Это Дзюба!

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