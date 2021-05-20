Неймар: «Идеальный игрок? Физика Роналду, игра головой Рамоса, левая нога Месси и моя правая нога»

Нападающий «ПСЖ» Неймар назвал идеального футболиста, использовав лучшие качества других игроков.

«Идеальный игрок? А себя можно назвать?

Я думаю, что у такого футболиста была бы физика Криштиану Роналду, гибкость Ибрагимовича, игра головой Рамоса, скорость Мбаппе, левая нога Месси, моя правая нога, выбор позиции Левандовского, отбор Канте и креативность Верратти», – сказал Неймар.