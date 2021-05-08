Официально: Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года

«ПСЖ» объявил о заключении нового соглашения с нападающим Неймаром.
Контракт между сторонами теперь рассчитан до 30 июня 2025 года. Предыдущий договор истекал по окончании следующего сезона.
Ранее сообщалось, что зарплата бразильца составит 30 миллионов евро в год после уплаты налогов и без учета бонусов.
- Неймар выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года.
- Он был куплен за рекордные 222 миллиона евро.
- За почти четыре полных сезона форвард забил 85 голов и сделал 51 ассист в 112 матчах.
Источник: Официальный сайт «ПСЖ»