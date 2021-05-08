Официально: Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года

«ПСЖ» объявил о заключении нового соглашения с нападающим Неймаром.

Контракт между сторонами теперь рассчитан до 30 июня 2025 года. Предыдущий договор истекал по окончании следующего сезона.

Ранее сообщалось, что зарплата бразильца составит 30 миллионов евро в год после уплаты налогов и без учета бонусов.