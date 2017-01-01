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    Официально: Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года

    «ПСЖ» объявил о заключении нового соглашения с нападающим Неймаром.

    Контракт между сторонами теперь рассчитан до 30 июня 2025 года. Предыдущий договор истекал по окончании следующего сезона.

    Ранее сообщалось, что зарплата бразильца составит 30 миллионов евро в год после уплаты налогов и без учета бонусов.

    • Неймар выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года.
    • Он был куплен за рекордные 222 миллиона евро.
    • За почти четыре полных сезона форвард забил 85 голов и сделал 51 ассист в 112 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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    Сегодня, 16:02
    Комментарии6
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      Рейтинг: +899

      САНЁК17 12 минут назад

      Скоро начинает судит с барсой

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      Рейтинг: +6786

      САДЫЧОК 25 минут назад

      Теперь ПСЖ , больше будет , в ШОУ принимать участие -а не в футболе !

      0
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      Рейтинг: +2204

      Алехсбургер. 32 минуты назад

      кто быстрее сдохнет..
      ишак или эмир?)

      0
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      Рейтинг: -24

      vabo62 47 минут назад

      Дружище, вот на этом сайте я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Вот здесь - vp-tennis.com

      0
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      Рейтинг: +3194

      raritet 54 минуты назад

      После полуфинального матча , будь я на месте хозяина клуба , этому дяденьку первому сказал бы :"Всего доброго"/

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      Рейтинг: +1553

      Romio-xxx 54 минуты назад

      С такими бабосами он теперь играть вообще перестанет,только валяться на поле)))

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