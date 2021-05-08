Журналист Романо: Неймар подписал новый контракт с «ПСЖ» с зарплатой 30 миллионов

Нападающий «ПСЖ» Неймар продлил соглашение с клубом, утверждает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, новый контракт рассчитан до июня 2026 года. Предыдущий истекал по окончании следующего сезона.

По условиям договора, бразилец будет зарабатывать около 30 миллионов евро после уплаты налогов и без учета бонусов.