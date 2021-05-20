КДК отказался обсуждать правомерность переноса матча «Уфа» – «Арсенал»

КДК РФС отказал «Ротору», не став брать на себя ответственность и делать выводы о правомерности переноса матча «Уфа» – «Арсенал», сообщает Sport24.

Отмечается, что КДК не может применять санкции к РПЛ. Вопрос о переносе матча в Уфе могут решить только руководящие органы лиги или РФС.

Пока неизвестно, где и когда будет обсуждаться этот вопрос.

«Ротор» сыграл вничью с «Рубином» (1:1).

«Уфа» и «Арсенал» начинали встречу, зная результат в игре конкурента за сохранение места в Премьер-лиге.

В итоге уфимцы победили со счетом 2:1, что позволило обеим командам избежать вылета в ФНЛ.

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