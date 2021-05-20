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    КДК отказался обсуждать правомерность переноса матча «Уфа» – «Арсенал»

    КДК РФС отказал «Ротору», не став брать на себя ответственность и делать выводы о правомерности переноса матча «Уфа»«Арсенал», сообщает Sport24.

    Отмечается, что КДК не может применять санкции к РПЛ. Вопрос о переносе матча в Уфе могут решить только руководящие органы лиги или РФС.

    Пока неизвестно, где и когда будет обсуждаться этот вопрос.

    • «Ротор» сыграл вничью с «Рубином» (1:1).
    • «Уфа» и «Арсенал» начинали встречу, зная результат в игре конкурента за сохранение места в Премьер-лиге.
    • В итоге уфимцы победили со счетом 2:1, что позволило обеим командам избежать вылета в ФНЛ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии9
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      Рейтинг: +138

      Shamil79 47 минут назад

      сказали что не брали...значит не отдадим

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      Рейтинг: +12840

      Garrincha58 1 час назад

      не может температура 42 гр. за два часа упасть до 30 и тем более днём в самые жаркие часы суток я понимаю если бы жара спала в 20 часов вечера но ни как в 16ч пусть не лукавят на лицо сговор обоюдо заинтересованных лиц

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      Рейтинг: +5463

      Cleaner 2 часа назад

      А что тут обсуждать? Ротор по праву и по игре в течение всего чемпионата заслужил место в ФНЛ.

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      Рейтинг: +17693

      vladimir-7 > Cleaner 2 часа назад

      Это так, но условия проведения игр 38 тура всем командам должны быть одинаковые.

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      Рейтинг: +4077

      Fusballer > vladimir-7 2 часа назад

      38 тура?

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      Рейтинг: +17693

      vladimir-7 > Fusballer 1 час назад

      Да, да 30-го.

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      Рейтинг: +12840

      Garrincha58 > Cleaner 1 час назад

      какая разница кто что заслужил правила для всех одинаковы

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      Рейтинг: +5463

      Cleaner > vladimir-7 1 час назад

      29 туров условия были одинаковы. Кто мешал Ротору к последнему туру набрать 58 очков и не заморачиваться с туром последним.
      Я вообще не понимаю начало игр последнего тура в одно время для всех. Ихо оно ничего не меняет, а только убивает интригу последнего тура.

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      Рейтинг: +17693

      vladimir-7 > Cleaner 1 час назад

      Было принято такое решение, которое должны все выполнять. Сделано это было, видимо, для того, чтобы
      команды играли не по результату и счету параллельно играющих команд. А вот интрига как раз и остается до конца.

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