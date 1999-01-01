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    Кержаков: «Ничего конкретного по предложениям пока сказать не могу»

    Бывший главный тренер «Томи» Александр Кержаков дал комментарий по поводу своего будущего после ухода из томского клуба.

    «Пока ничего не могу сказать конкретного по предложениям. Не хочется обсуждать слухи.

    Продолжу ли я работу тренером? Конечно! Я выбрал свой путь и иду по нему. Мне хочется развиваться в этой профессии. Она мне очень нравится», – сказал 38-летний специалист.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12233

      Skull_Boy 1 час назад

      Куда Миллер скажет туда и пойдешь

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