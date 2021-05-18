Кержаков: «Ничего конкретного по предложениям пока сказать не могу»

Бывший главный тренер «Томи» Александр Кержаков дал комментарий по поводу своего будущего после ухода из томского клуба.

«Пока ничего не могу сказать конкретного по предложениям. Не хочется обсуждать слухи.

Продолжу ли я работу тренером? Конечно! Я выбрал свой путь и иду по нему. Мне хочется развиваться в этой профессии. Она мне очень нравится», – сказал 38-летний специалист.