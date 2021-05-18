Гендиректор «Нижнего Новгорода» – о выборе тренера: «Кержаков действительно есть в шорт-листе»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал информацию о возможном назначении Александра Кержакова на пост главного тренера клуба.

«Мы находимся в поиске тренера. У нас достаточно большой лист возможных кандидатур. В это листе действительно есть Кержаков, есть Хазов и еще несколько специалистов.

Конкретного специалиста мы еще не выбрали. Ближе к лету объявим имя нового тренера», – сказал Измайлов.

По информации «Р-Спорта», Кержакова в команде хочет видеть губернатор Нижегородской области Глеб Никитин .

. Кержаков до этого тренировал «Томь», которая вылетела в ПФЛ.

Для Кержакова это был 1-й тренерский клубный опыт.

«Томь» объявила об уходе Кержакова и Аджинджала