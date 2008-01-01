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    Гендиректор «Нижнего Новгорода» – о выборе тренера: «Кержаков действительно есть в шорт-листе»

    Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал информацию о возможном назначении Александра Кержакова на пост главного тренера клуба.

    «Мы находимся в поиске тренера. У нас достаточно большой лист возможных кандидатур. В это листе действительно есть Кержаков, есть Хазов и еще несколько специалистов.

    Конкретного специалиста мы еще не выбрали. Ближе к лету объявим имя нового тренера», – сказал Измайлов.

    • По информации «Р-Спорта», Кержакова в команде хочет видеть губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
    • Кержаков до этого тренировал «Томь», которая вылетела в ПФЛ.
    • Для Кержакова это был 1-й тренерский клубный опыт.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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