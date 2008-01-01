Tuttomercatoweb: «Шахтер» предложил «Сассуоло» 35 миллионов за Локателли

Ой как сомневаюсь, когда на горизонте все топы Италии и интерес из топ-5 лиг.
Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли может перейти в «Шахтер».
По информации Tuttomercatoweb, донецкий клуб предложил «Сассуоло» 35 миллионов евро за футболиста.
Ранее сообщалось, что Локателли интересуются «Барселона», «Реал», «Манчестер Сити» и «Ювентус».
- Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби близок к назначению в «Шахтер».
- В текущем сезоне Серии А Локателли забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 33 матчах.
- Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.