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    Tuttomercatoweb: «Шахтер» предложил «Сассуоло» 35 миллионов за Локателли

    Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли может перейти в «Шахтер».

    По информации Tuttomercatoweb, донецкий клуб предложил «Сассуоло» 35 миллионов евро за футболиста.

    Ранее сообщалось, что Локателли интересуются «Барселона», «Реал», «Манчестер Сити» и «Ювентус».

    • Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби близок к назначению в «Шахтер».
    • В текущем сезоне Серии А Локателли забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 33 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 09:57
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1783

      ItalianFootball 2 часа назад

      Ой как сомневаюсь, когда на горизонте все топы Италии и интерес из топ-5 лиг.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2763

      Dgad > ItalianFootball 5 минут назад

      Да и Шахтер за одного игрока столько не заплатит, у них другая политика.

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