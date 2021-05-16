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  • РПЛ. «Уфа» обыграла «Арсенал». Обе команды остались в лиге, «Ротор» вылетел

РПЛ. «Уфа» обыграла «Арсенал». Обе команды остались в лиге, «Ротор» вылетел

16 мая 2021, 17:57
16

В последнем матче сезона РПЛ «Уфа» оказалась сильнее «Арсенала». Для туляков эта встреча не имела турнирного интереса, и они уступили.

Уфимцы сохранили прописку в РПЛ, а вслед за «Тамбовом» из высшего дивизиона вылетел «Ротор».

Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур

Уфа – Арсенал (Тула) – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Иванов, 7; 1:1 – Э. Кангва, 33; 2:1 – Беляев, 43 (в свои ворота).

«Уфа»: Беленов, Никитин, Табидзе (Морозов, 46), Йокич, Иванов, Камилов, Бауэр, Урунов (Жамалетдинов, 21 (Кротов, 75)), Мрзляк (Сысуев, 75), Милетич, Андрич (Голубев, 84).

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Коновалов, Ломовицкий (Пантелеев, 75), Чаушич, Э. Кангва (К. Кангва, 75), Хлусевич, Ковалeв (Громыко, 44), Луценко (Панченко, 63).

Предупреждения: Сысуев, 80 – нет.

Удаления: нет – Григалава, 52.

Результаты РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Арсенал Ротор
Комментарии (16)
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Lucky_Strike
1621177128
Договорникам сегодня быть
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spam2009
1621177233
А что кто-то сомневался???
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spam2009
1621177300
позорище, но скажут что все честно
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GammiD
1621177426
вонючий договорняк....
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Ганнибал Лектор
1621177742
Остальным клубам РПЛ надо сделать все, чтобы эти две недокоманды в следующем году дружно шагнули в ФНЛ. Чтобы было по чести. И никаких объяснений. Все было понятно еще до стартового свистка.
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qawzsexdr
1621179006
Договор договорили.
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Дедуктор
1621179383
Игра Уфы против Спартака = один из лучших матчей сезона. Нельзя было такой команды лишиться в РПЛ. Так что, так.
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Muboraksho
1621182030
Уфа с победой. Последние игры провели на высшем уровне. Успехов в следующем чемпе!!!!!!
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lordmrv
1621188829
Я видимо что то проспал, нет переходных матчей? Так хочется, чтобы два этих говна ( уфа и арсенал) побулькали в ФНЛ.
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Дядя Серёжа
1621215967
Вообще никому напрягаться не надо было. А градусник кто подкатил судейской группе, Газизов?
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