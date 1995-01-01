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    РПЛ. «Уфа» обыграла «Арсенал». Обе команды остались в лиге, «Ротор» вылетел

    В последнем матче сезона РПЛ «Уфа» оказалась сильнее «Арсенала». Для туляков эта встреча не имела турнирного интереса, и они уступили.

    Уфимцы сохранили прописку в РПЛ, а вслед за «Тамбовом» из высшего дивизиона вылетел «Ротор».

    Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур

    Уфа – Арсенал (Тула) – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Иванов, 7; 1:1 – Э. Кангва, 33; 2:1 – Беляев, 43 (в свои ворота).

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Табидзе (Морозов, 46), Йокич, Иванов, Камилов, Бауэр, Урунов (Жамалетдинов, 21 (Кротов, 75)), Мрзляк (Сысуев, 75), Милетич, Андрич (Голубев, 84).

    «Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Коновалов, Ломовицкий (Пантелеев, 75), Чаушич, Э. Кангва (К. Кангва, 75), Хлусевич, Ковалeв (Громыко, 44), Луценко (Панченко, 63).

    Предупреждения: Сысуев, 80 – нет.

    Удаления: нет – Григалава, 52.

    Результаты РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:57
    Комментарии20
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      Рейтинг: +5302

      Cleaner 17 минут назад

      Арсенал в долгу у Рубина. Запросто вылететь могли...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1114

      Muboraksho 1 час назад

      Уфа с победой. Последние игры провели на высшем уровне. Успехов в следующем чемпе!!!!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +5302

      Cleaner > Muboraksho 14 минут назад

      На высшем уровне играют в Англии. Испании. Германии. Уфа последние игры провела не так коряво, как первые. Не более того...

      0
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      Рейтинг: +2479

      Дедуктор 2 часа назад

      Игра Уфы против Спартака = один из лучших матчей сезона. Нельзя было такой команды лишиться в РПЛ. Так что, так.

      4
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      ...
      Рейтинг: +7069

      GoLenaStop > Дедуктор 2 часа назад

      Всё по сценарию...

      2
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      Рейтинг: +654

      qawzsexdr 2 часа назад

      Договор договорили.

      2
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      Рейтинг: +2479

      Дедуктор 2 часа назад

      Уфа заслуживала право остаться в РПЛ. Она и осталась. Арсеналу бы очень стоило в пердиве "освежиться". Но он тоже остался. Объективная реальность, паньмаишь. Другое дело, зачем Беляев в свои ворота забил. Смысл?

      1
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      Рейтинг: +1893

      FRZZ 2 часа назад

      Газизов молодец !

      0
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      Рейтинг: +3132

      Semenycch > FRZZ 2 часа назад

      Ты флюгер называешь молодцом? Может быть для тебя и Власов молодец?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1893

      FRZZ > Semenycch 1 час назад

      Тебя не учили, что к незнакомому человеку нужно обращаться на Вы? Какое ты имеешь право называть человека флюгером, если не знаком с ним и его делами?

      0
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      Рейтинг: +3132

      Semenycch > FRZZ 1 час назад

      У тебя памяти нет или мозгов? Он несколько раз менял взгляды на 180 градусов. Это не мужик, это именно флюгер.

      -1
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      Рейтинг: +1893

      FRZZ > Semenycch 1 час назад

      Спорить идиотом, невежеством , опуститься на его уровень, пошел отсюдого....

      0
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      Рейтинг: +4324

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Остальным клубам РПЛ надо сделать все, чтобы эти две недокоманды в следующем году дружно шагнули в ФНЛ. Чтобы было по чести. И никаких объяснений. Все было понятно еще до стартового свистка.

      1
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      Рейтинг: +5302

      Cleaner > Ганнибал Лектор 12 минут назад

      Каждый сам за себя. Это главный принцип спорта.

      0
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      Рейтинг: +382

      Каменный стояк 2 часа назад

      Ротор вообще конченые...за несколько минут всё просрали...

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      Рейтинг: +463

      GammiD 2 часа назад

      вонючий договорняк....

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      Рейтинг: +3132

      Semenycch 2 часа назад

      Волгоград и Самара должны быть представлены в высшей лиге одновременно.

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