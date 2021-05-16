РПЛ. «Уфа» обыграла «Арсенал». Обе команды остались в лиге, «Ротор» вылетел

В последнем матче сезона РПЛ «Уфа» оказалась сильнее «Арсенала». Для туляков эта встреча не имела турнирного интереса, и они уступили.

Уфимцы сохранили прописку в РПЛ, а вслед за «Тамбовом» из высшего дивизиона вылетел «Ротор».

Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур

Уфа – Арсенал (Тула) – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Иванов, 7; 1:1 – Э. Кангва, 33; 2:1 – Беляев, 43 (в свои ворота).

«Уфа»: Беленов, Никитин, Табидзе (Морозов, 46), Йокич, Иванов, Камилов, Бауэр, Урунов (Жамалетдинов, 21 (Кротов, 75)), Мрзляк (Сысуев, 75), Милетич, Андрич (Голубев, 84).

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Коновалов, Ломовицкий (Пантелеев, 75), Чаушич, Э. Кангва (К. Кангва, 75), Хлусевич, Ковалeв (Громыко, 44), Луценко (Панченко, 63).

Предупреждения: Сысуев, 80 – нет.

Удаления: нет – Григалава, 52.

Результаты РПЛ

Турнирная таблица РПЛ