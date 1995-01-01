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    Дзюба может не сыграть с «Тамбовом»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что участие нападающего Артема Дзюбы в матче 30-го тура РПЛ против «Тамбова» находится под вопросом.

    «Хоть мы и стали чемпионами, у нас все равно задача победить. Есть возможность попробовать наших молодых, так что у них будет возможность себя показать.

    Что касается Дзюбы, то у него уже все хорошо, он готовится. Тренировался с командой. Пока не знаю, будет ли он играть с «Тамбовом», но к сборной будет готов», – сказал Медведев.

    • «Зенит» сыграет с «Тамбовом» в воскресенье в 14:00 мск.
    • Неделю назад Дзюба пропустил матч против «Уфы», получив дополнительный отдых.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10950

      paracetamol 7 минут назад

      Дзюба пацана родил, в декрете, однако!

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