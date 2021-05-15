Дзюба может не сыграть с «Тамбовом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что участие нападающего Артема Дзюбы в матче 30-го тура РПЛ против «Тамбова» находится под вопросом.

«Хоть мы и стали чемпионами, у нас все равно задача победить. Есть возможность попробовать наших молодых, так что у них будет возможность себя показать.

Что касается Дзюбы, то у него уже все хорошо, он готовится. Тренировался с командой. Пока не знаю, будет ли он играть с «Тамбовом», но к сборной будет готов», – сказал Медведев.