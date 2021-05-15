«Краснодар» хочет усилиться нападающим «Сассуоло» Скамаккой

Форвард «Сассуоло» Джанлука Скамакка может продолжить карьеру в России, утверждает Eurostavka.
По информации источника, 22-летний футболист привлек внимание «Краснодара».
В январе сообщалось, что итальянским нападающим интересуется «Ювентус».
- В текущем сезоне Скамакка выступает на правах аренды за «Дженоа».
- В его активе 12 голов и 2 ассиста в 29 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.
Источник: Eurostavka
Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в "Спартак".