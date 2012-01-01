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    «Краснодар» хочет усилиться нападающим «Сассуоло» Скамаккой

    Форвард «Сассуоло» Джанлука Скамакка может продолжить карьеру в России, утверждает Eurostavka.

    По информации источника, 22-летний футболист привлек внимание «Краснодара».

    В январе сообщалось, что итальянским нападающим интересуется «Ювентус».

    • В текущем сезоне Скамакка выступает на правах аренды за «Дженоа».
    • В его активе 12 голов и 2 ассиста в 29 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в "Спартак".

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии4
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      Рейтинг: +266

      Fetax 2 часа назад

      За него летом 25+ хотели, если не ошибаюсь

      0
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      Рейтинг: +44648

      MaxRnD 2 часа назад

      Правильно, дайте уже узбеку поиграть за Дженоа в основе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +53

      IceRain 2 часа назад

      Прочитал как Смакаккой :D

      1
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      Рейтинг: +12185

      Persona_non_Grata > IceRain 28 минут назад

      Ты не одинок )))

      0
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