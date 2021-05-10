Влашич рискует пропустить матч с «Динамо»

Участие полузащитника ЦСКА Николы Влашича в матче 30-го тура РПЛ против «Динамо» находится под вопросом.
«Николу все еще беспокоит боль в колене. Поэтому до сих пор не понятно, сможет ли он сыграть с «Динамо», – сказал агент футболиста Тончи Мартич.
- ЦСКА сыграет с «Динамо» 16 мая.
- Влашич травмировался 1 мая в матче с «Уфой» (1:1).
- У хорвата диагностировали частичное повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава с воспалением жировой ткани.
- В текущем сезоне хавбек провел 33 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
Источник: Sport24