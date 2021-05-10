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    Влашич рискует пропустить матч с «Динамо»

    Участие полузащитника ЦСКА Николы Влашича в матче 30-го тура РПЛ против «Динамо» находится под вопросом.

    «Николу все еще беспокоит боль в колене. Поэтому до сих пор не понятно, сможет ли он сыграть с «Динамо», – сказал агент футболиста Тончи Мартич.

    • ЦСКА сыграет с «Динамо» 16 мая.
    • Влашич травмировался 1 мая в матче с «Уфой» (1:1).
    • У хорвата диагностировали частичное повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава с воспалением жировой ткани.
    • В текущем сезоне хавбек провел 33 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17444

      vladimir-7 45 минут назад

      Эта игра ничего не решает, поэтому, пусть Влашич лечится и готовится к играм в сборной Хорватии.

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