У Влашича повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава

ЦСКА сообщил результаты медицинского обследования полузащитника Николы Влашича.
У футболиста выявлено частичное повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава с воспалением жировой ткани.
Сроки восстановления хорвата пока неизвестны. В ближайшее время он будет тренироваться по индивидуальной программе.
- Влашич травмировался в субботу в матче с «Уфой» (1:1).
- Сообщалось, что он рискует пропустить Евро-2020.
- В текущем сезоне хавбек провел за ЦСКА 33 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
Источник: Официальный сайт ЦСКА