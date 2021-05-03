У Влашича повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава

ЦСКА сообщил результаты медицинского обследования полузащитника Николы Влашича.

У футболиста выявлено частичное повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава с воспалением жировой ткани.

Сроки восстановления хорвата пока неизвестны. В ближайшее время он будет тренироваться по индивидуальной программе.