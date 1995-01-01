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    У Влашича повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава

    ЦСКА сообщил результаты медицинского обследования полузащитника Николы Влашича.

    У футболиста выявлено частичное повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава с воспалением жировой ткани.

    Сроки восстановления хорвата пока неизвестны. В ближайшее время он будет тренироваться по индивидуальной программе.

    • Влашич травмировался в субботу в матче с «Уфой» (1:1).
    • Сообщалось, что он рискует пропустить Евро-2020.
    • В текущем сезоне хавбек провел за ЦСКА 33 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

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    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +864

      S.K.V. 19 минут назад

      Скорейшего выздоровления.

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      Рейтинг: +8314

      Вомбат 59 минут назад

      Здоровья Влашичу. Дриусси после точно такой же травмы пропустил 2 месяца. А потом еще месяц форму набирал.

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