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    «Ахмат»: «Пусть небо будет мирным на всей планете!»

    «Ахмат» опубликовал поздравление с Днем Победы. Грозненцы пожелали всем мирного неба над головой.

    «Коллектив футбольного клуба «Ахмат» от всего сердца поздравляет ветеранов Великой Отечественной Войны, всех граждан необъятной страны с праздником – Днeм Великой Победы!

    Пусть небо будет мирным на всей планете!» – написал клуб.

    • С момента завершения Великой Отечественной войны прошло 76 лет.
    • СССР в течение войны потерял более 27 миллионов человек.
    • В прошлом веке на территории Чечни прошли две чеченские войны.

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    Источник: твиттер «Ахмата»

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