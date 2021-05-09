«Ахмат»: «Пусть небо будет мирным на всей планете!»

«Ахмат» опубликовал поздравление с Днем Победы. Грозненцы пожелали всем мирного неба над головой.

«Коллектив футбольного клуба «Ахмат» от всего сердца поздравляет ветеранов Великой Отечественной Войны, всех граждан необъятной страны с праздником – Днeм Великой Победы!

Пусть небо будет мирным на всей планете!» – написал клуб.

С момента завершения Великой Отечественной войны прошло 76 лет.

СССР в течение войны потерял более 27 миллионов человек.

В прошлом веке на территории Чечни прошли две чеченские войны.

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