ЦСКА уладил конфликт с журналистом Панковым

«Чемпионат» объявил о возобновлении сотрудничества с ЦСКА.

«Чемпионат» и ПФК ЦСКА обсудили ситуацию, вызванную публикацией на портале дискуссионной авторской колонки о столичном клубе с последующим решением о невыдаче аккредитации журналисту Андрею Панкову.

В процессе диалога стороны устранили возникшее недопонимание и приняли решение о возобновлении отношений на профессиональной и объективной основе.

Корреспондент Андрей Панков при наличии редакционной необходимости продолжит работать на домашних матчах армейцев, а «Чемпионат» – в полной мере освещать выступления одной из ведущих команд России. Считаем конфликт исчерпанным», – говорится в заявлении издания, опубликованном в телеграм-канале.

Панков написал статью под названием «Мы теряем прежний ЦСКА. Клуб превращается в середняка, и дело не только в игре».

Клуб отказал ему в аккредитации на матч 28-го тура РПЛ с «Уфой».

В ответ на это «Чемпионат» и Sports.ru пообещали ЦСКА бойкот.

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