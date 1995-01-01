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    ЦСКА уладил конфликт с журналистом Панковым

    «Чемпионат» объявил о возобновлении сотрудничества с ЦСКА.

    «Чемпионат» и ПФК ЦСКА обсудили ситуацию, вызванную публикацией на портале дискуссионной авторской колонки о столичном клубе с последующим решением о невыдаче аккредитации журналисту Андрею Панкову.

    В процессе диалога стороны устранили возникшее недопонимание и приняли решение о возобновлении отношений на профессиональной и объективной основе.

    Корреспондент Андрей Панков при наличии редакционной необходимости продолжит работать на домашних матчах армейцев, а «Чемпионат» – в полной мере освещать выступления одной из ведущих команд России. Считаем конфликт исчерпанным», – говорится в заявлении издания, опубликованном в телеграм-канале.

    • Панков написал статью под названием «Мы теряем прежний ЦСКА. Клуб превращается в середняка, и дело не только в игре».
    • Клуб отказал ему в аккредитации на матч 28-го тура РПЛ с «Уфой».
    • В ответ на это «Чемпионат» и Sports.ru пообещали ЦСКА бойкот.

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    Журналист Панков – о ЦСКА: «Когда писал текст, не думал, что будет такая реакция»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2579

      Masteralex 1 час назад

      я думаю газетки дали заднюю, потому что такие байкоты для желтушных СМИ это выстрел себе в ногу

      0
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      Рейтинг: +1629

      kvm 1 час назад

      кони дали заднюю...

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