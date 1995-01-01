ЦСКА уладил конфликт с журналистом Панковым

я думаю газетки дали заднюю, потому что такие байкоты для желтушных СМИ это выстрел себе в ногу
«Чемпионат» объявил о возобновлении сотрудничества с ЦСКА.
«Чемпионат» и ПФК ЦСКА обсудили ситуацию, вызванную публикацией на портале дискуссионной авторской колонки о столичном клубе с последующим решением о невыдаче аккредитации журналисту Андрею Панкову.
В процессе диалога стороны устранили возникшее недопонимание и приняли решение о возобновлении отношений на профессиональной и объективной основе.
Корреспондент Андрей Панков при наличии редакционной необходимости продолжит работать на домашних матчах армейцев, а «Чемпионат» – в полной мере освещать выступления одной из ведущих команд России. Считаем конфликт исчерпанным», – говорится в заявлении издания, опубликованном в телеграм-канале.
- Панков написал статью под названием «Мы теряем прежний ЦСКА. Клуб превращается в середняка, и дело не только в игре».
- Клуб отказал ему в аккредитации на матч 28-го тура РПЛ с «Уфой».
- В ответ на это «Чемпионат» и Sports.ru пообещали ЦСКА бойкот.
Уткин – о решении ЦСКА лишить журналиста аккредитации: «Мелко и мерзко. Кто-то насрал больше лошади»
Журналист Панков – о ЦСКА: «Когда писал текст, не думал, что будет такая реакция»