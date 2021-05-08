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ЦСКА уладил конфликт с журналистом Панковым

8 мая 2021, 09:23
5

«Чемпионат» объявил о возобновлении сотрудничества с ЦСКА.

«Чемпионат» и ПФК ЦСКА обсудили ситуацию, вызванную публикацией на портале дискуссионной авторской колонки о столичном клубе с последующим решением о невыдаче аккредитации журналисту Андрею Панкову.

В процессе диалога стороны устранили возникшее недопонимание и приняли решение о возобновлении отношений на профессиональной и объективной основе.

Корреспондент Андрей Панков при наличии редакционной необходимости продолжит работать на домашних матчах армейцев, а «Чемпионат» – в полной мере освещать выступления одной из ведущих команд России. Считаем конфликт исчерпанным», – говорится в заявлении издания, опубликованном в телеграм-канале.

  • Панков написал статью под названием «Мы теряем прежний ЦСКА. Клуб превращается в середняка, и дело не только в игре».
  • Клуб отказал ему в аккредитации на матч 28-го тура РПЛ с «Уфой».
  • В ответ на это «Чемпионат» и Sports.ru пообещали ЦСКА бойкот.

Уткин – о решении ЦСКА лишить журналиста аккредитации: «Мелко и мерзко. Кто-то насрал больше лошади»

Журналист Панков – о ЦСКА: «Когда писал текст, не думал, что будет такая реакция»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (5)
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kvm
1620456847
кони дали заднюю...
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Masteralex
1620457181
я думаю газетки дали заднюю, потому что такие байкоты для желтушных СМИ это выстрел себе в ногу
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paracetamol
1620463627
В лапу дали чтоль? Как это по-конски!
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vladimir-7
1620464345
Панкова посадили на место, выслушав претензии ЦСКА, всё вошло в нормальное русло. Только вот Sports.ru остался в стороне со своим бойкотом, а может опять присоединился и снял свои обещания.
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