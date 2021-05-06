Сарри может возглавить «Милан»

«Милан» рассматривает вариант с приглашением бывшего главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри.
По информации Football Italia, 62-летний специалист может возглавить команду в том случае, если она финиширует за пределами топ-4 Серии А.
Руководство клуба при условии непопадания в Лигу чемпионов готово уволить Стефано Пиоли и назначить Сарри.
- По итогам 34 туров «Милан» идет на четвертом месте в чемпионате Италии.
- Сарри в августе 2020 года покинул «Ювентус» и с тех пор остается без работы.
- Сообщалось, что итальянец интересен «Тоттенхэму».
Источник: Football Italia