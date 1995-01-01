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    Сарри может возглавить «Милан»

    «Милан» рассматривает вариант с приглашением бывшего главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри.

    По информации Football Italia, 62-летний специалист может возглавить команду в том случае, если она финиширует за пределами топ-4 Серии А.

    Руководство клуба при условии непопадания в Лигу чемпионов готово уволить Стефано Пиоли и назначить Сарри.

    • По итогам 34 туров «Милан» идет на четвертом месте в чемпионате Италии.
    • Сарри в августе 2020 года покинул «Ювентус» и с тех пор остается без работы.
    • Сообщалось, что итальянец интересен «Тоттенхэму».

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    Источник: Football Italia

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