Сарри может возглавить «Милан»

«Милан» рассматривает вариант с приглашением бывшего главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри.

По информации Football Italia, 62-летний специалист может возглавить команду в том случае, если она финиширует за пределами топ-4 Серии А.

Руководство клуба при условии непопадания в Лигу чемпионов готово уволить Стефано Пиоли и назначить Сарри.