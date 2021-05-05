«Интер», «Ювентус», «Лестер» – претенденты на Госенса

Защитник «Аталанты» Робин Госенс близок к уходу из клуба. К нему есть интерес из АПЛ со стороны «Лестера». Англичане предложили 25 миллионов евро (без учета бонусов), но итальянцы хотят получить не менее 35 миллионов.
Также Госенс интересен «Интеру» и «Ювентусу».
- Футболист привлекается в сборную Германии.
- В сезоне Серии А Госенс провел 28 матчей, забил 10 голов, сделал 6 результативных пасов.
- «Аталанта» идет в Серии А 2-й.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.