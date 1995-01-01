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    «Интер», «Ювентус», «Лестер» – претенденты на Госенса

    Защитник «Аталанты» Робин Госенс близок к уходу из клуба. К нему есть интерес из АПЛ со стороны «Лестера». Англичане предложили 25 миллионов евро (без учета бонусов), но итальянцы хотят получить не менее 35 миллионов.

    Также Госенс интересен «Интеру» и «Ювентусу».

    • Футболист привлекается в сборную Германии.
    • В сезоне Серии А Госенс провел 28 матчей, забил 10 голов, сделал 6 результативных пасов.
    • «Аталанта» идет в Серии А 2-й.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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