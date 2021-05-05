«Интер», «Ювентус», «Лестер» – претенденты на Госенса

Защитник «Аталанты» Робин Госенс близок к уходу из клуба. К нему есть интерес из АПЛ со стороны «Лестера». Англичане предложили 25 миллионов евро (без учета бонусов), но итальянцы хотят получить не менее 35 миллионов.

Также Госенс интересен «Интеру» и «Ювентусу».