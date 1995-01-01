36-летний Нобоа вышел в лидеры сезона РПЛ по «гол+пас»

Кристиану наш респект и уважение, а Зюбу гнать поганой метлой и купить Деспота, хотя бы!
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа накануне в матче 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1) оформил дубль. Теперь у эквадорца 19 очков в сезоне по системе «гол+пас».
Столько же у Артема Дзюбы, но Нобоа провел меньше матчей, поэтому лидирует.
- Нобоа в 23 матчах сезона РПЛ забил 12 голов, отдал 7 результативных пасов.
- «Сочи» не идет в зоне еврокубков лишь ввиду дополнительных показателей.
- В следующем туре сочинцы примут «Ротор».