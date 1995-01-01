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    36-летний Нобоа вышел в лидеры сезона РПЛ по «гол+пас»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа накануне в матче 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1) оформил дубль. Теперь у эквадорца 19 очков в сезоне по системе «гол+пас».

    Столько же у Артема Дзюбы, но Нобоа провел меньше матчей, поэтому лидирует.

    • Нобоа в 23 матчах сезона РПЛ забил 12 голов, отдал 7 результативных пасов.
    • «Сочи» не идет в зоне еврокубков лишь ввиду дополнительных показателей.
    • В следующем туре сочинцы примут «Ротор».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10728

      paracetamol 38 минут назад

      Кристиану наш респект и уважение, а Зюбу гнать поганой метлой и купить Деспота, хотя бы!

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