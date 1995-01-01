36-летний Нобоа вышел в лидеры сезона РПЛ по «гол+пас»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа накануне в матче 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1) оформил дубль. Теперь у эквадорца 19 очков в сезоне по системе «гол+пас».

Столько же у Артема Дзюбы, но Нобоа провел меньше матчей, поэтому лидирует.