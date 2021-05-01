«Тоттенхэм» не планирует приглашать Рангника из-за его возраста

«Тоттенхэм» ищет нового главного тренера, который заменит уволенного Жозе Моуринью.
Один из вариантов – приглашение Ральфа Рангника, однако его назначение маловероятно из-за позиции лондонского клуба.
По информации журналиста Кристиана Фалька, руководство «Тоттенхэма» хочет более молодого специалиста, чем 62-летний немец.
- Рангник известен по работе в «Шальке», «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайме».
- «Тоттенхэм» отправил в отставку Моуринью 19 апреля.
- Столичная команда идет на седьмом месте в АПЛ.
Источник: Твиттер Кристиана Фалька
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