«Тоттенхэм» не планирует приглашать Рангника из-за его возраста

«Тоттенхэм» ищет нового главного тренера, который заменит уволенного Жозе Моуринью.

Один из вариантов – приглашение Ральфа Рангника, однако его назначение маловероятно из-за позиции лондонского клуба.

По информации журналиста Кристиана Фалька, руководство «Тоттенхэма» хочет более молодого специалиста, чем 62-летний немец.