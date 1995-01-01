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    «Тоттенхэм» не планирует приглашать Рангника из-за его возраста

    «Тоттенхэм» ищет нового главного тренера, который заменит уволенного Жозе Моуринью.

    Один из вариантов – приглашение Ральфа Рангника, однако его назначение маловероятно из-за позиции лондонского клуба.

    По информации журналиста Кристиана Фалька, руководство «Тоттенхэма» хочет более молодого специалиста, чем 62-летний немец.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Кристиана Фалька

    Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 256,6 тысячи подписчиков.

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