Куман – о борьбе за чемпионство: «Не думаю, что «Барселона» сильнее «Реала», «Атлетико» и «Севильи»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем сезоне Примеры.
«Не думаю, что мы сильнее трех других команд. Они в хорошем состоянии, выигрывают свои матчи.
Каждый из четырех клубов ждут тяжелые матчи, и я не думаю, что все решится до последнего тура», – сказал Куман.
- «Барселона» после 32 туров идет на 3-м месте с 68 очками, имея матч в запасе.
- «Реал» лидирует в Примере с 73 баллами. «Атлетико» – 2-й с 70 очками.
- «Севилья» замыкает топ-4 с 67 очками.
Источник: Marca