Куман – о борьбе за чемпионство: «Не думаю, что «Барселона» сильнее «Реала», «Атлетико» и «Севильи»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем сезоне Примеры.

«Не думаю, что мы сильнее трех других команд. Они в хорошем состоянии, выигрывают свои матчи.

Каждый из четырех клубов ждут тяжелые матчи, и я не думаю, что все решится до последнего тура», – сказал Куман.