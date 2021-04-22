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    Куман – о борьбе за чемпионство: «Не думаю, что «Барселона» сильнее «Реала», «Атлетико» и «Севильи»

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем сезоне Примеры.

    «Не думаю, что мы сильнее трех других команд. Они в хорошем состоянии, выигрывают свои матчи.

    Каждый из четырех клубов ждут тяжелые матчи, и я не думаю, что все решится до последнего тура», – сказал Куман.

    • «Барселона» после 32 туров идет на 3-м месте с 68 очками, имея матч в запасе.
    • «Реал» лидирует в Примере с 73 баллами. «Атлетико» – 2-й с 70 очками.
    • «Севилья» замыкает топ-4 с 67 очками.

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    Источник: Marca

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