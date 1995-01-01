Серия А. «Милан» дома проиграл «Сассуоло»

«Милан» уступил «Сассуоло», несмотря на то что вел в счете. У гостей дубль оформил вышедший на замену Джакомо Распадори.

«Сассуоло» добился третьей победы подряд.

«Сассуоло» последний раз побеждал «Милан» в чемпионате в гостях в 2015 году. Тогда тоже был счет 2:1.

Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур

Милан – Сассуоло – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Чалханоглу, 30; 1:1 – Распадори, 76; 1:2 – Распадори, 83.

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