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    Серия А. «Милан» дома проиграл «Сассуоло»

    «Милан» уступил «Сассуоло», несмотря на то что вел в счете. У гостей дубль оформил вышедший на замену Джакомо Распадори.

    «Сассуоло» добился третьей победы подряд.

    «Сассуоло» последний раз побеждал «Милан» в чемпионате в гостях в 2015 году. Тогда тоже был счет 2:1.

    Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур

    Милан – Сассуоло – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Чалханоглу, 30; 1:1 – Распадори, 76; 1:2 – Распадори, 83.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:23
    Комментарии6
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      Рейтинг: +290

      romvad 52 минуты назад

      Клуб великий, а команда сейчас средненькая. Надо было оставаться в Суперлиге до последнего, а то в ЛЧ еще не скоро поиграть удастся ) С другой стороны, там, где Юве и Аньелли, всегда жди какого-нибудь разводилова )

      0
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      Рейтинг: +12469

      KLIM777 56 минут назад

      Супер-клуб из супер-лиги.

      1
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      Рейтинг: -938

      СуперПАВ9 > KLIM777 50 минут назад

      Ты про зенит?

      -1
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      Рейтинг: -938

      СуперПАВ9 1 час назад

      Как жаль Златана

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      Рейтинг: +5587

      vladik12 1 час назад

      А еще в какую-то там Супер-пуперлигу перлись. Сидите на жопе ровно и не смешите народ).

      6
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      Рейтинг: -938

      СуперПАВ9 > vladik12 1 час назад

      Не груби

      -2
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