Серия А. «Милан» дома проиграл «Сассуоло»

Клуб великий, а команда сейчас средненькая. Надо было оставаться в Суперлиге до последнего, а то в ЛЧ еще не скоро поиграть удастся ) С другой стороны, там, где Юве и Аньелли, всегда жди какого-нибудь разводилова )
«Милан» уступил «Сассуоло», несмотря на то что вел в счете. У гостей дубль оформил вышедший на замену Джакомо Распадори.
«Сассуоло» добился третьей победы подряд.
«Сассуоло» последний раз побеждал «Милан» в чемпионате в гостях в 2015 году. Тогда тоже был счет 2:1.
Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур
Голы: 1:0 – Чалханоглу, 30; 1:1 – Распадори, 76; 1:2 – Распадори, 83.