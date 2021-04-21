Иванов: «Урал» будет выкупать Калинина у «Динамо»

«Урал» доволен защитником Игорем Калининым. Екатеринбуржцы выкупят футболиста у «Динамо».

– Что будет с Калининым в конце сезона?

– У нас есть право выкупа. Будем выкупать Калинина.

– Появилась информация, что московское «Динамо» не хочет его отдавать.

– Мало ли что «Динамо» не хочет. Зачем контракт тогда они подписывали? Все условия перехода у нас прописаны в трансферном контракте.

– То есть летом сядете за стол переговоров и будете решать?

– Да ничего мы не будем. Заплатим деньги, заберем, а с Калининым договоримся.

– Сам Игорь хочет остаться в «Урале»?

– Это у него спросите. Мы с ним, конечно, общаемся, но на эту тему пока не разговаривали. В конце сезона заплатим деньги, он перейдет к нам и будем уже договариваться. Появляется какая-то информация, что кто-то им интересуется – это слухи.