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    Иванов: «Урал» будет выкупать Калинина у «Динамо»

    «Урал» доволен защитником Игорем Калининым. Екатеринбуржцы выкупят футболиста у «Динамо».

    – Что будет с Калининым в конце сезона?

    – У нас есть право выкупа. Будем выкупать Калинина.

    – Появилась информация, что московское «Динамо» не хочет его отдавать.

    – Мало ли что «Динамо» не хочет. Зачем контракт тогда они подписывали? Все условия перехода у нас прописаны в трансферном контракте.

    – То есть летом сядете за стол переговоров и будете решать?

    – Да ничего мы не будем. Заплатим деньги, заберем, а с Калининым договоримся.

    – Сам Игорь хочет остаться в «Урале»?

    – Это у него спросите. Мы с ним, конечно, общаемся, но на эту тему пока не разговаривали. В конце сезона заплатим деньги, он перейдет к нам и будем уже договариваться. Появляется какая-то информация, что кто-то им интересуется – это слухи.

    • Eurostavka сообщала, что Калининым интересуется «Ростов».
    • В нынешнем сезоне на счету Калинина 19 матчей в РПЛ и забитый гол.
    • «Урал» идет в РПЛ 12-м.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.04.2021 18:34
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