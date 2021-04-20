talkSPORT: Аньелли подал в отставку с поста президента «Ювентуса»

Неудачный бизнес-проект с фронтменами Пересом и Аньелли, за которыми стоят заморские инвесторы и владельцы клубов. Месси за несколько лет заработал пол-миллиарда долларов, если можете платить такие деньги, значит они у вас есть, куда еще ? Надо вам посмотреть советский мультик "Золотая антилопа".
В руководстве «Ювентуса» произошли кадровые перестановки.
По информации talkSPORT, Андреа Аньелли покинул пост президента клуба.
- Аньелли – вице-президент Суперлиги.
- Сегодня клубы Суперлиги обсудят роспуск турнира.
- По информации BBC, «Челси» и «Манчестер Сити» готовят документы для выхода из Суперлиги.
- Также стало известно, что от участия в турнире намерен отказаться «Атлетико».
Чеферин – об Аньелли: «Еще никогда не видел человека, который так много врет»