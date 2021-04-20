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    talkSPORT: Аньелли подал в отставку с поста президента «Ювентуса»

    В руководстве «Ювентуса» произошли кадровые перестановки.

    По информации talkSPORT, Андреа Аньелли покинул пост президента клуба.

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    Источник: твиттер talkSPORT

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    20.04.2021 22:34
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8176

      NewLife 33 минуты назад

      Неудачный бизнес-проект с фронтменами Пересом и Аньелли, за которыми стоят заморские инвесторы и владельцы клубов. Месси за несколько лет заработал пол-миллиарда долларов, если можете платить такие деньги, значит они у вас есть, куда еще ? Надо вам посмотреть советский мультик "Золотая антилопа".

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      Рейтинг: +105

      Glebson 1 час назад

      Возможно, цель была достигнута: УЕФА увеличил бюджет ЛЧ и собрался менять формат.

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      Рейтинг: +10726

      DeStar > Glebson 1 час назад

      ну вот и я о том же. слишком быстро они слились, 2 дня это слишком бредово, или там все такие ссыкуны? знали на что шли, мне кажется какой-то профит получили.. но почему тогда глава мю и юве ушли..

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      Рейтинг: +5564

      vladik12 1 час назад

      Аньелли - в отставку, Перес - в сумасшедший дом или в приют для престарелых (предоставим выбор из уважения к возрасту).

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      Рейтинг: -946

      СуперПАВ9 > vladik12 32 минуты назад

      А тебя куда?

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      Рейтинг: +5564

      vladik12 1 час назад

      Из этого кейса все мы должны вынести один важный урок: сначала думаем, потом - делаем.

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