⚡ РПЛ. «Спартак» в день своего 99-летия разгромно проиграл дома «Уфе»

А, это был тур - нежданчик.
А, для Краснодара с Зенитом, а для Ростсельмаша с Локо, а и Спартаку с ЭФЭ...- ну не повезло... Либо не хватило выдержки, мотивации и ведущих игроков.
Всем побитым в этих играх - скорейшего выздоровления, очухивания (хрю-хрю), и положительных эмоций.
Жизнь продолжается!!!
Любите друг друга! All You Need Is Love!
Хи...
В матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» дома уступил «Уфе» – 0:3. Дубль сделал Владислав Камилов, еще один гол на счету Филипа Мрзляка.
Москвичи проиграли в день своего рождения – клуб был основан 18 апреля 1922 года.
«Спартак» занимает третье место в РПЛ (47 очков), «Уфа» поднялась на 14-е место (20 очков).
Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур
Спартак (Москва) – Уфа – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Камилов, 45+1; 0:2 – Мрзляк, 48.
Удаления: Жиго, 80 – нет.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Маслов (Маркитесов, 68), Жиго, Зобнин, Промес (Литвинов, 90+3), Умяров, Крал (Хендрикс, 52), Мозес, Понсе (Игнатов, 90+3), Ларссон.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Табидзе, Йокич, Иванов (Бизоза, 78), Кротов (Жамалетдинов, 62), Камилов, Бауэр, Мрзляк (Сысуев, 78), Андрич (Голубев, 70).