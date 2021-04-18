⚡ РПЛ. «Спартак» в день своего 99-летия разгромно проиграл дома «Уфе»

В матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» дома уступил «Уфе» – 0:3. Дубль сделал Владислав Камилов, еще один гол на счету Филипа Мрзляка.

Москвичи проиграли в день своего рождения – клуб был основан 18 апреля 1922 года.

«Спартак» занимает третье место в РПЛ (47 очков), «Уфа» поднялась на 14-е место (20 очков).

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Спартак (Москва) – Уфа – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Камилов, 45+1; 0:2 – Мрзляк, 48.

Удаления: Жиго, 80 – нет.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Маслов (Маркитесов, 68), Жиго, Зобнин, Промес (Литвинов, 90+3), Умяров, Крал (Хендрикс, 52), Мозес, Понсе (Игнатов, 90+3), Ларссон.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Табидзе, Йокич, Иванов (Бизоза, 78), Кротов (Жамалетдинов, 62), Камилов, Бауэр, Мрзляк (Сысуев, 78), Андрич (Голубев, 70).

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