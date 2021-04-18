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    ⚡ РПЛ. «Спартак» в день своего 99-летия разгромно проиграл дома «Уфе»

    В матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» дома уступил «Уфе» – 0:3. Дубль сделал Владислав Камилов, еще один гол на счету Филипа Мрзляка.

    Москвичи проиграли в день своего рождения – клуб был основан 18 апреля 1922 года.

    «Спартак» занимает третье место в РПЛ (47 очков), «Уфа» поднялась на 14-е место (20 очков).

    Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

    Спартак (Москва) – Уфа – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Камилов, 45+1; 0:2 – Мрзляк, 48.

    Удаления: Жиго, 80 – нет.

    «Спартак»: Максименко, Кутепов, Маслов (Маркитесов, 68), Жиго, Зобнин, Промес (Литвинов, 90+3), Умяров, Крал (Хендрикс, 52), Мозес, Понсе (Игнатов, 90+3), Ларссон.

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Табидзе, Йокич, Иванов (Бизоза, 78), Кротов (Жамалетдинов, 62), Камилов, Бауэр, Мрзляк (Сысуев, 78), Андрич (Голубев, 70).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    18.04.2021 20:55
    Комментарии262
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      Рейтинг: +6866

      GoLenaStop 1 минуту назад

      А, это был тур - нежданчик.
      А, для Краснодара с Зенитом, а для Ростсельмаша с Локо, а и Спартаку с ЭФЭ...- ну не повезло... Либо не хватило выдержки, мотивации и ведущих игроков.
      Всем побитым в этих играх - скорейшего выздоровления, очухивания (хрю-хрю), и положительных эмоций.
      Жизнь продолжается!!!
      Любите друг друга! All You Need Is Love!
      Хи...

      0
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      Рейтинг: +2178

      kazak161 7 минут назад

      А вы говорите НЛО не существует!!! Существует еще как!!!!!!!!!!!!!!! Спартак тому существованию!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2904

      Nesterenko 15 минут назад

      А вот если бы судья поставил 4 пенальти в ворота Уфы, то было бы......

      1
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      Рейтинг: +1854

      Nevsky_RU 16 минут назад

      ааааааахахахаха привет патлатому Плакуну от Газизова))
      Еще ведь ппц как повезло что не 0-7
      а ведь мазутные сектанты реально победой в чемпионате и ЛЧ грезят. Куда уж)))

      0
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      Рейтинг: +20652

      DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      "Достойный подарок", мы так все его ждали. Спасибо. (((

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      Рейтинг: +21772

      Боцман59rus 24 минуты назад

      Федунспок, питервтеме

      1
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      Рейтинг: +6759

      житель СПб 26 минут назад

      Да, и Уфа заслуживает полноценные поздравления.

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      Рейтинг: +319

      ростов 100/100 32 минуты назад

      Матч не смотрел, посмотрю в 2:15 ночи повтор по матч премьер. Уфа, спасибо вам за такой разгром народной команды. Спартачам ни чего личного, но Спартак терпеть не могу.

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      Рейтинг: +6866

      GoLenaStop > ростов 100/100 12 минут назад

      !!!

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      Рейтинг: +4442

      maygli > ростов 100/100 2 минуты назад

      Обоснуй.

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      Рейтинг: +6759

      житель СПб 41 минуту назад

      И еще: Спартаку нужны качественные, спокойные, надежные защитники. Сейчас их нет - от слова "совсем". Без них и хорошее нападение не справится.

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      Рейтинг: +7501

      KPCCSPB > житель СПб 38 минут назад

      У нас защиты тоже лет 5 нету нормальной, поэтому и в ЕК позоримся.

      0
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      Рейтинг: +26142

      VVM1964 > житель СПб 30 минут назад

      Центральные полузащиты очень плохо отрабатывают в защите и сегодня Умяров - наглядный пример в случае с первым голом (( У нас вообще это самая большая беда - крайние защитники акцентированы на атаке , а средняя зона всё таки слабовата и как результат ДАЖЕ ТРИ ЦЗ не справляются , при этом зачастую и их подключают в активную атаку . Дисбаланс в линиях и плохая взаимозаменяемость .

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      Рейтинг: +1318

      Koshkin@myshkyn 46 минут назад

      давно такой радости не испытывал))) пои..меть Спартак на его поле, когда борется за чемпионство? 3 гола) хотя могли забить и 6 и 7) в день 99-летия) Уфа супер! бесценно! для все остального есть мастер кард)

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      Рейтинг: +26142

      VVM1964 > Koshkin@myshkyn 29 минут назад

      Подрочи и ложись спать !

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