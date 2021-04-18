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  • ⚡ РПЛ. «Спартак» в день своего 99-летия разгромно проиграл дома «Уфе»

⚡ РПЛ. «Спартак» в день своего 99-летия разгромно проиграл дома «Уфе»

18 апреля 2021, 20:55
262

В матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» дома уступил «Уфе» – 0:3. Дубль сделал Владислав Камилов, еще один гол на счету Филипа Мрзляка.

Москвичи проиграли в день своего рождения – клуб был основан 18 апреля 1922 года.

«Спартак» занимает третье место в РПЛ (47 очков), «Уфа» поднялась на 14-е место (20 очков).

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Спартак (Москва) – Уфа – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Камилов, 45+1; 0:2 – Мрзляк, 48.

Удаления: Жиго, 80 – нет.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Маслов (Маркитесов, 68), Жиго, Зобнин, Промес (Литвинов, 90+3), Умяров, Крал (Хендрикс, 52), Мозес, Понсе (Игнатов, 90+3), Ларссон.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Табидзе, Йокич, Иванов (Бизоза, 78), Кротов (Жамалетдинов, 62), Камилов, Бауэр, Мрзляк (Сысуев, 78), Андрич (Голубев, 70).

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Жиго Самуэль
Комментарии (262)
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CSKA57
1618768746
Честно говоря, при такой игре Спартака, проигрыш ЦСКА Сочи уже не так обиден.
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oyabun
1618769078
Как я и говорил восторженным болелам - "Какой там спор с Зенитом?! Нам бы 2-е лигочемпионское место удержать с такой обороной!". Не удержали. Ну, да, наверное и справедливо что там будет Локо. Незачем Спартаку с такой игрой, с такой обороной позориться в Европе. В чем кб-игроки действительно Мастера, так это проигрывать абсолютным аутсайдерам первенства. А в день рождения клуба, это не просто плевок в лицо всем красно-белым болельщикам, но плевок смачный, такой чтобы глаза было стыдно поднять. И очередное удаление. Спартаковцы без этого уже не могут? Даже не знаю - стоит ли смотреть игру с ЦСКА? Просто не хочется портить себе настроение еще больше.
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Ageorgov
1618769549
«Уфа» - «обалдеть»!!! Просто унизили. На предпоследнем месте громят бывшего претендента … Молодцы, ребята, браво! У «Спартака» ,как обычно, будут – судья…, синит всё купил…и пора сниматься… С победой, «Уфа»!
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Павелий
1618769931
При первом голе - нарушение на игроке Спартака. Судья не свистел. У Уфы сегодня залетало всё. Больше такого не будет, тем более в РПЛ. А Газизов пусть потешит своё самолюбие и идёт ФНЛ. В следующем туре посмотрим, должна у Спартака начаться белая полоса.
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Антибиотик
1618771150
Это все Локомотив виноват) Сухина опять к арбитрам заходил)))
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BarStep
1618771209
Не, ну, парни, думаю ещё шанс есть для Уфы технарь выжать.. Нужно все видосы просмотреть, явно там Сухина не просто в судейскую заходил - он во главе стола восседал.. Да и Беленов как-то подозрительно не правильно воду пил из бутылки.. А что судейки, они не из Питера случайно? А и да, с днюхой вас пацаны!
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xkixerx
1618771898
А нехрена было за пределами поля воевать с ЛОКО и подсирать им с Гилерме! Вот и вернулась вам эта крысиная возня!
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zigbert
1618773279
Игра совсем не получилась. С обороной понятно, в таком составе не было сыгранности. В атаке же не создали остроты, оборона Уфы справлялась с нападающими Спартака без особых усилий. Настоящую игру начали показывать за 20 минут до конца матча. Но тут Беленов начал показывать свое мастерство. Дальнейшие игры в чемпионате покажут насколько Спартак способен изменить ситуацию. Пусть такая игра будет для игроков хорошим уроком "как нельзя играть".
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Koshkin@myshkyn
1618777175
давно такой радости не испытывал))) пои..меть Спартак на его поле, когда борется за чемпионство? 3 гола) хотя могли забить и 6 и 7) в день 99-летия) Уфа супер! бесценно! для все остального есть мастер кард)
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Дедуктор
1618796886
Спартаку надо писать жалобу. На Беленова. Столько отличных возможностей не дал реализовать. С Песьяковым, вот, не было никаких проблем. Почему с Беленовым проблемы? Помнится, с Довбней подобные проблемы были. 21 удар в створ, и ни одного гола. Кстати, начальник свинарчуков в судейскую не забыл сходить?
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