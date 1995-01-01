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    Серия А. «Аталанта» победила «Ювентус» благодаря голу Малиновского, Миранчук остался в запасе

    «Аталанта» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии обыграла «Ювентус» – 1:0. Единственный гол на 87-й минуте встречи забил полузащитник Руслан Малиновский.

    Россиянин Алексей Миранчук провел всю игру на скамейке запасных.

    «Аталанта» набрала 64 очка и поднялась на третье место, опередив «Юве» (62 очка).

    Чемпионат Италии. Серия А. 31-й тур

    Аталанта – Ювентус – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Малиновский, 87.

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    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8170

      Вомбат 2 часа назад

      Ничего, Антон, не переживай. Скоро Черчесов тебя с лавки выдернет. И ты опять покажешь такую же замечательную игру, как ты показал против Словакии.

      0
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      Рейтинг: +1305

      elessar arnor 2 часа назад

      пусть сидит, Мира, выводы парень не делает

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9742

      Hektor 84 2 часа назад

      Старую клячу снова отодрали!!!

      2
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      Рейтинг: -953

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Поздравляю Аталанту с победой

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