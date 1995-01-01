Серия А. «Аталанта» победила «Ювентус» благодаря голу Малиновского, Миранчук остался в запасе

Ничего, Антон, не переживай. Скоро Черчесов тебя с лавки выдернет. И ты опять покажешь такую же замечательную игру, как ты показал против Словакии.
«Аталанта» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии обыграла «Ювентус» – 1:0. Единственный гол на 87-й минуте встречи забил полузащитник Руслан Малиновский.
Россиянин Алексей Миранчук провел всю игру на скамейке запасных.
«Аталанта» набрала 64 очка и поднялась на третье место, опередив «Юве» (62 очка).
Чемпионат Италии. Серия А. 31-й тур
Аталанта – Ювентус – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Малиновский, 87.