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  • Глушаков: «Каррера сказал, чтобы мы решили, кто останется, Гранат или Паршивлюк. А как мы можем решать? Мы президенты?»

Глушаков: «Каррера сказал, чтобы мы решили, кто останется, Гранат или Паршивлюк. А как мы можем решать? Мы президенты?»

17 апреля 2021, 14:50
6

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о ситуации, когда бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера требовал от него выбрать игрока, который покинет команду.

– Помню, мы с Комбаровым приехали с чемпионата мира, и Якин сказал, что мы ему не нужны.

– Фактически слил Якин ОПГ «Ромашку». Которой по сути-то не было.

– Вот я не понимаю до сих пор. ОПГ «Ромашка». С чем она вообще связана? Как я понимаю, только с рестораном Комбаровых.

– Да, что вы вместе сливаете тренеров. Карпина убрали, Якина убрали.

– Каким образом? Мы чего, решаем вопросы? Вот сейчас Паршивлюк еще дал интервью... История про то, как Каррера подошел в самолете и сказал: «Мне сейчас вернули двух футболистов – Граната и Паршивлюка. Решите, кто из них один останется. Мне руководство сказало выбрать одного. Я их не знаю, подскажите мне».

А как мы можем решать? Мы что, президенты здесь? Ты тренер – ты и решай, какая тебе позиция важнее. А он сказал: «Я ничего не знаю, даю вам поручение – вы и решите». Что значит – мы решим? Я тогда сказал: «Я за Паршивлюка».

– А почему он тогда на тебя обижен?

– Не знаю. На нас поставили для отвода глаз. Чтобы мы выбирали. Но мы не принимали решений. А их двоих убрали.

Если бы мы реально принимали решения, думаешь, мы бы сказали – их двоих убрать? Если руководство сказало – только одного? Еще и Пашу Яковлева зацепило. Но по Паше тогда вопрос не стоял.

Глушаков – о «Спартаке»: «Его искусственно разрушили. Понимали, что команда будет неоднократным чемпионом»

Глушаков: «Все дела в «Спартаке» или около клуба прикрыли мной. Со временем выйдет вся правда»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Глушаков Денис Гранат Владимир Паршивлюк Сергей Каррера Массимо
Комментарии (6)
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Октавиус
1618660427
попахивает третьим заговором за день)))
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Hektor 84
1618661932
Бредни какие то сочиняет. Что то у тебя не стыкуется. Убрали то обоих и Паршивлюк о тебе не очень хорошего мнения.
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Fusballer
1618665671
Каррера развёл демократию. Она его и погубила. Российские команды чего-либо добиваются только при жёстком тренер. За редким исключением (Хиддинк вроде достаточно демократичный был). С другой стороны, Каррера ничего не добился с другими командами. Тренирует на задворках европейского футбола. Победа Победа Спартака в том сезона если не случайностью, то стечением обстоятельств. А выстроенной, отладенной структуры в команде так и не видно до сих пор.
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Ловкий Бубен
1618684496
просто спросил ваше мнение, хотел его учесть, они же были твои партнёры
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Боцман52
1618742606
Сам же говоришь, он спросил вашего мнения, так как не знает их. И сам же перекладываешь все на Карреру. И дочь Карреры не просто так высказалась
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