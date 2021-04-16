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    Глушаков: «Каррера сказал, чтобы мы решили, кто останется, Гранат или Паршивлюк. А как мы можем решать? Мы президенты?»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о ситуации, когда бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера требовал от него выбрать игрока, который покинет команду.

    – Помню, мы с Комбаровым приехали с чемпионата мира, и Якин сказал, что мы ему не нужны.

    – Фактически слил Якин ОПГ «Ромашку». Которой по сути-то не было.

    – Вот я не понимаю до сих пор. ОПГ «Ромашка». С чем она вообще связана? Как я понимаю, только с рестораном Комбаровых.

    – Да, что вы вместе сливаете тренеров. Карпина убрали, Якина убрали.

    – Каким образом? Мы чего, решаем вопросы? Вот сейчас Паршивлюк еще дал интервью... История про то, как Каррера подошел в самолете и сказал: «Мне сейчас вернули двух футболистов – Граната и Паршивлюка. Решите, кто из них один останется. Мне руководство сказало выбрать одного. Я их не знаю, подскажите мне».

    А как мы можем решать? Мы что, президенты здесь? Ты тренер – ты и решай, какая тебе позиция важнее. А он сказал: «Я ничего не знаю, даю вам поручение – вы и решите». Что значит – мы решим? Я тогда сказал: «Я за Паршивлюка».

    – А почему он тогда на тебя обижен?

    – Не знаю. На нас поставили для отвода глаз. Чтобы мы выбирали. Но мы не принимали решений. А их двоих убрали.

    Если бы мы реально принимали решения, думаешь, мы бы сказали – их двоих убрать? Если руководство сказало – только одного? Еще и Пашу Яковлева зацепило. Но по Паше тогда вопрос не стоял.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3134

      Fusballer 1 час назад

      Каррера развёл демократию. Она его и погубила. Российские команды чего-либо добиваются только при жёстком тренер. За редким исключением (Хиддинк вроде достаточно демократичный был). С другой стороны, Каррера ничего не добился с другими командами. Тренирует на задворках европейского футбола. Победа Победа Спартака в том сезона если не случайностью, то стечением обстоятельств. А выстроенной, отладенной структуры в команде так и не видно до сих пор.

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      Рейтинг: +9721

      Hektor 84 2 часа назад

      Бредни какие то сочиняет. Что то у тебя не стыкуется. Убрали то обоих и Паршивлюк о тебе не очень хорошего мнения.

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      Рейтинг: +225

      Октавиус 3 часа назад

      попахивает третьим заговором за день)))

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