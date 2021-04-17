Глушаков: «Каррера сказал, чтобы мы решили, кто останется, Гранат или Паршивлюк. А как мы можем решать? Мы президенты?»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о ситуации, когда бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера требовал от него выбрать игрока, который покинет команду.

– Помню, мы с Комбаровым приехали с чемпионата мира, и Якин сказал, что мы ему не нужны.

– Фактически слил Якин ОПГ «Ромашку». Которой по сути-то не было.

– Вот я не понимаю до сих пор. ОПГ «Ромашка». С чем она вообще связана? Как я понимаю, только с рестораном Комбаровых.

– Да, что вы вместе сливаете тренеров. Карпина убрали, Якина убрали.

– Каким образом? Мы чего, решаем вопросы? Вот сейчас Паршивлюк еще дал интервью... История про то, как Каррера подошел в самолете и сказал: «Мне сейчас вернули двух футболистов – Граната и Паршивлюка. Решите, кто из них один останется. Мне руководство сказало выбрать одного. Я их не знаю, подскажите мне».

А как мы можем решать? Мы что, президенты здесь? Ты тренер – ты и решай, какая тебе позиция важнее. А он сказал: «Я ничего не знаю, даю вам поручение – вы и решите». Что значит – мы решим? Я тогда сказал: «Я за Паршивлюка».

– А почему он тогда на тебя обижен?

– Не знаю. На нас поставили для отвода глаз. Чтобы мы выбирали. Но мы не принимали решений. А их двоих убрали.

Если бы мы реально принимали решения, думаешь, мы бы сказали – их двоих убрать? Если руководство сказало – только одного? Еще и Пашу Яковлева зацепило. Но по Паше тогда вопрос не стоял.

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