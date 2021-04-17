Глушаков – о «Спартаке»: «Его искусственно разрушили. Понимали, что команда будет неоднократным чемпионом»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о том, почему «Спартаку» не удалось развить успех после чемпионства в сезоне-2016/17.
– Я считаю, тот «Спартак» искусственно разрушили. Понимали, что «Спартак» будет неоднократным чемпионом – с таким составом, таким коллективом.
Вот только плюс-минус сейчас нужна была бы молодая кровь. И только сейчас у нас бы появлялись конкуренты в российском чемпионате.
– «Спартак» со стороны рушили?
– И со стороны, и засланные казачки были в клубе.
– А смысл?
– Знаешь, много заказов бывает. Значит, кому-то это было нужно.
- Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
- В чемпионский сезон он был капитаном команды.
Источник: Sport24