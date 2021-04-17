Глушаков – о «Спартаке»: «Его искусственно разрушили. Понимали, что команда будет неоднократным чемпионом»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о том, почему «Спартаку» не удалось развить успех после чемпионства в сезоне-2016/17.

– Я считаю, тот «Спартак» искусственно разрушили. Понимали, что «Спартак» будет неоднократным чемпионом – с таким составом, таким коллективом.

Вот только плюс-минус сейчас нужна была бы молодая кровь. И только сейчас у нас бы появлялись конкуренты в российском чемпионате.

– «Спартак» со стороны рушили?

– И со стороны, и засланные казачки были в клубе.

– А смысл?

– Знаешь, много заказов бывает. Значит, кому-то это было нужно.