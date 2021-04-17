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  • Глушаков – о «Спартаке»: «Его искусственно разрушили. Понимали, что команда будет неоднократным чемпионом»

Глушаков – о «Спартаке»: «Его искусственно разрушили. Понимали, что команда будет неоднократным чемпионом»

17 апреля 2021, 08:55
29

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о том, почему «Спартаку» не удалось развить успех после чемпионства в сезоне-2016/17.

– Я считаю, тот «Спартак» искусственно разрушили. Понимали, что «Спартак» будет неоднократным чемпионом – с таким составом, таким коллективом.

Вот только плюс-минус сейчас нужна была бы молодая кровь. И только сейчас у нас бы появлялись конкуренты в российском чемпионате.

– «Спартак» со стороны рушили?

– И со стороны, и засланные казачки были в клубе.

– А смысл?

– Знаешь, много заказов бывает. Значит, кому-то это было нужно.

  • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
  • В чемпионский сезон он был капитаном команды.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Глушаков Денис
Комментарии (29)
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Hektor 84
1618641450
Дениску на откровения потянуло! Так ты один из соучастников!
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Октавиус
1618641493
опять заговор))) "Спартак" всегда был таким?
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Ziklop
1618642256
от Глушакова это странно слышать , сам был в то время как засланный казачёк, на поле тоже не блистал.
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ivany4
1618642878
Преступника всегда тянет на место преступления, на оценку ситуации и на воспоминания. Глушаков своими действиями, разрушил все хорошее, что было им создано.
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САДЫЧОК
1618645335
Прежде всего , разрушил ту команду Глушаков ! Сейчас этот негодяй катит бочку на Карреру , якобы тот советовался с ним , кого выгнать из клуба ! Глушаков- это отмороженный хрен !
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_Marqella_
1618645728
Чемпионство то было липовое, о чём он говорит,не понятно...
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paracetamol
1618646558
Неоднократным чемпионом может быть только Зенит, а свиням свинский менталитет мешает! Стали делить места в клупе и бабки, ну и передрались все, не до футбола стало!
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NewLife
1618646659
Адреса, пароли, явки, как говорит вв, а так это просто пустой треп.
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vladimir-7
1618647418
Глушак опять самогонки нажрался.
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Manilov
1618652550
Ну вот и новый писун бесконечного книжного сериала "Как убивали Спартак" появился. Трепещите, трехмиллионный том на подходе!
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