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    Глушаков – о «Спартаке»: «Его искусственно разрушили. Понимали, что команда будет неоднократным чемпионом»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о том, почему «Спартаку» не удалось развить успех после чемпионства в сезоне-2016/17.

    – Я считаю, тот «Спартак» искусственно разрушили. Понимали, что «Спартак» будет неоднократным чемпионом – с таким составом, таким коллективом.

    Вот только плюс-минус сейчас нужна была бы молодая кровь. И только сейчас у нас бы появлялись конкуренты в российском чемпионате.

    – «Спартак» со стороны рушили?

    – И со стороны, и засланные казачки были в клубе.

    – А смысл?

    – Знаешь, много заказов бывает. Значит, кому-то это было нужно.

    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
    • В чемпионский сезон он был капитаном команды.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2928

      Semenycch 11 минут назад

      Как не бывает бывших ФСБ-шников, так не бывает бывших свиней. Свинья это клеймо пожизненно, потомок Шарикова.

      1
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      Рейтинг: +2852

      _Marqella_ 12 минут назад

      Чемпионство то было липовое, о чём он говорит,не понятно...

      3
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      Рейтинг: +6585

      САДЫЧОК 18 минут назад

      Прежде всего , разрушил ту команду Глушаков ! Сейчас этот негодяй катит бочку на Карреру , якобы тот советовался с ним , кого выгнать из клуба ! Глушаков- это отмороженный хрен !

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      Рейтинг: +3579

      mutabor0992 46 минут назад

      Походу дЫниска на канделаки тв собеседование проходит...

      1
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      Рейтинг: +372

      Pudddle 54 минуты назад

      Глушаков- это похороны! Гы-гы-гы!

      1
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      Рейтинг: +23639

      пьяныйхоровод 55 минут назад

      Если бы не гаспромфсёкупил ...... Вечные и пожизненные б.л.я.т.ь чемпиёны )))

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      Рейтинг: +7671

      ivany4 59 минут назад

      Преступника всегда тянет на место преступления, на оценку ситуации и на воспоминания. Глушаков своими действиями, разрушил все хорошее, что было им создано.

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      Рейтинг: +1197

      Ziklop 1 час назад

      от Глушакова это странно слышать , сам был в то время как засланный казачёк, на поле тоже не блистал.

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      Рейтинг: +210

      alefreddy 1 час назад

      В некоторых матчах дурака валяли после чемпионства

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      Рейтинг: +12825

      JTherry > alefreddy 1 час назад

      вот Глушак и говорит о "засланных казачках", дуракаваляние на ровном месте не начинается...

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      Рейтинг: +221

      Октавиус 1 час назад

      опять заговор))) "Спартак" всегда был таким?

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