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  • Глушаков: «Все дела в «Спартаке» или около клуба прикрыли мной. Со временем выйдет вся правда»

Глушаков: «Все дела в «Спартаке» или около клуба прикрыли мной. Со временем выйдет вся правда»

17 апреля 2021, 11:44
4

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков считает незаслуженным негативное отношение к себе со стороны части болельщиков «Спартака».

– Удивился, что «Спартак» тебя с днюхой не поздравил?

– Ну не поздравил и не поздравил. Я должен на это особое внимание обращать? С улыбкой посмотрел на это.

Я слышал, там в пресс-службе человек из ЦСКА работает. Может, не нравится, что я раньше им забивал за «Спартак».

– Ты думаешь, что это было не со стороны Федуна?

– Может быть и оттуда, я не знаю. Я думаю, что побаиваются болельщиков, которые выйдут и будут хаять Леонида Арнольдовича, что вышла информация.

Сейчас-то больше не на кого все перекинуть... Глушакова убрали, не на кого повесить все. Глушаков всех прикрыл.

– Ты имеешь в виду, что все процессы свалили на тебя?

– Какие процессы?

– Ну ты сказал, что всех прикрыл.

– Все дела, которые были в клубе или около клуба, прикрылись мной. Весь акцент был на мне в этой истории. Ничего страшного. Сильнее будем.

Оно сейчас везде потихоньку вылезает, вот эти мухоморы из земли, и начинают гнить. Со временем выйдет вся правда, что происходило в «Спартаке».

Глушаков – о «Спартаке»: «Его искусственно разрушили. Понимали, что команда будет неоднократным чемпионом»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Глушаков Денис
Комментарии (4)
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NewLife
1618650260
Как к тебе относиться, если ты до сих пор своими комментами отвечаешь на провокации журналюшки и устраиваешь срач вокруг Спартака на радость помойным задротам. Ничего хорошего про свою бывшую команду не можешь рассказать?
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"supermax"
1618651030
не сидится на месте журналюгам...ворошат дела минувшие, прикрывая дела сегодняшние....не х.у.е.т.о.й заниматься всякой надо, а разоблачать коррупцию и взяточничество ...хотя как можно разоблачить руку, которая кормит))
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fitt
1618651614
Дзюба виноват!
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Hektor 84
1618655681
Промолчал бы за умного сошел. А так Дениска начал новую басню сочинять. Коли ты мужик, то выйди к болела и расскажи правду объяснись, если виноват попроси прощения. А так больше похоже на лай собачонки из под лавки. Ты и вылез самый гнилой мухомор, начал вонять. Я тебе это могу и при встрече сказать и если надо и по еплу съездить!
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