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    Глушаков: «Все дела в «Спартаке» или около клуба прикрыли мной. Со временем выйдет вся правда»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков считает незаслуженным негативное отношение к себе со стороны части болельщиков «Спартака».

    – Удивился, что «Спартак» тебя с днюхой не поздравил?

    – Ну не поздравил и не поздравил. Я должен на это особое внимание обращать? С улыбкой посмотрел на это.

    Я слышал, там в пресс-службе человек из ЦСКА работает. Может, не нравится, что я раньше им забивал за «Спартак».

    – Ты думаешь, что это было не со стороны Федуна?

    – Может быть и оттуда, я не знаю. Я думаю, что побаиваются болельщиков, которые выйдут и будут хаять Леонида Арнольдовича, что вышла информация.

    Сейчас-то больше не на кого все перекинуть... Глушакова убрали, не на кого повесить все. Глушаков всех прикрыл.

    – Ты имеешь в виду, что все процессы свалили на тебя?

    – Какие процессы?

    – Ну ты сказал, что всех прикрыл.

    – Все дела, которые были в клубе или около клуба, прикрылись мной. Весь акцент был на мне в этой истории. Ничего страшного. Сильнее будем.

    Оно сейчас везде потихоньку вылезает, вот эти мухоморы из земли, и начинают гнить. Со временем выйдет вся правда, что происходило в «Спартаке».

    Глушаков – о «Спартаке»: «Его искусственно разрушили. Понимали, что команда будет неоднократным чемпионом»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9712

      Hektor 84 1 час назад

      Промолчал бы за умного сошел. А так Дениска начал новую басню сочинять. Коли ты мужик, то выйди к болела и расскажи правду объяснись, если виноват попроси прощения. А так больше похоже на лай собачонки из под лавки. Ты и вылез самый гнилой мухомор, начал вонять. Я тебе это могу и при встрече сказать и если надо и по еплу съездить!

      1
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      Рейтинг: +20705

      silver29 1 час назад

      Что за пургу он несет ? какие такие великие дела им прикрывали ? он отщепенец просто не знает с какой стороны еще на клуб нагадить ((((

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      Рейтинг: +26

      fitt 2 часа назад

      Дзюба виноват!

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      Рейтинг: +6514

      "supermax" 2 часа назад

      не сидится на месте журналюгам...ворошат дела минувшие, прикрывая дела сегодняшние....не х.у.е.т.о.й заниматься всякой надо, а разоблачать коррупцию и взяточничество ...хотя как можно разоблачить руку, которая кормит))

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      Рейтинг: +8168

      NewLife 2 часа назад

      Как к тебе относиться, если ты до сих пор своими комментами отвечаешь на провокации журналюшки и устраиваешь срач вокруг Спартака на радость помойным задротам. Ничего хорошего про свою бывшую команду не можешь рассказать?

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