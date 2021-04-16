Глушаков: «Все дела в «Спартаке» или около клуба прикрыли мной. Со временем выйдет вся правда»

Промолчал бы за умного сошел. А так Дениска начал новую басню сочинять. Коли ты мужик, то выйди к болела и расскажи правду объяснись, если виноват попроси прощения. А так больше похоже на лай собачонки из под лавки. Ты и вылез самый гнилой мухомор, начал вонять. Я тебе это могу и при встрече сказать и если надо и по еплу съездить!
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков считает незаслуженным негативное отношение к себе со стороны части болельщиков «Спартака».
– Удивился, что «Спартак» тебя с днюхой не поздравил?
– Ну не поздравил и не поздравил. Я должен на это особое внимание обращать? С улыбкой посмотрел на это.
Я слышал, там в пресс-службе человек из ЦСКА работает. Может, не нравится, что я раньше им забивал за «Спартак».
– Ты думаешь, что это было не со стороны Федуна?
– Может быть и оттуда, я не знаю. Я думаю, что побаиваются болельщиков, которые выйдут и будут хаять Леонида Арнольдовича, что вышла информация.
Сейчас-то больше не на кого все перекинуть... Глушакова убрали, не на кого повесить все. Глушаков всех прикрыл.
– Ты имеешь в виду, что все процессы свалили на тебя?
– Какие процессы?
– Ну ты сказал, что всех прикрыл.
– Все дела, которые были в клубе или около клуба, прикрылись мной. Весь акцент был на мне в этой истории. Ничего страшного. Сильнее будем.
Оно сейчас везде потихоньку вылезает, вот эти мухоморы из земли, и начинают гнить. Со временем выйдет вся правда, что происходило в «Спартаке».
Глушаков – о «Спартаке»: «Его искусственно разрушили. Понимали, что команда будет неоднократным чемпионом»