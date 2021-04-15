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  • Шалимов – о возрасте Умярова: «Я просто ошибся. Раздули с нуля какую-то фигню»

Шалимов – о возрасте Умярова: «Я просто ошибся. Раздули с нуля какую-то фигню»

15 апреля 2021, 12:58
12

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Краснодара» Игорь Шалимов объяснил свои слова о возрасте полузащитника «Спартака» Наиля Умярова.

– Вы сказали, что Умяров 1996 года рождения. «Спартак» уже выступил с заявлением по этому поводу.

– Я просто ошибся. В голове почему-то засело, что он из сборной 96-го Хомухи. Видимо, перепутал с Аязом Гулиевым. Но я потом извинился, сказал, что перепутал.

Конечно, Умяров 2000-го года рождения, ездил на молодежный Евро, но почти не играл там, вот и вышло из головы. Я очень много футбола смотрю, столько игроков в голове, могу ошибиться. А что «Спартак» сказал?

– Что вы пытаетесь таким способом привлечь внимание.

– Они там совсем что ли? Мне не надо такой ерундой привлекать внимание. Пусть внимательнее смотрят эфиры. Раздули с нуля какую-то фигню.

  • Умярову сейчас 20 лет.
  • Шалимов по ошибке сказал, что ему 25 лет.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Умяров Наиль Шалимов Игорь
Комментарии (12)
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Hektor 84
1618482115
От синьки белочка посетила вот и ляпнул!
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SLADE2020
1618484691
НЕ обращайте Игорь на дураков внимание. Дался Вам вообще этот бездарь. Продолжайте следить за футболом и давать свои экспертные мнения. Удачи Вам во всем.
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plehanov6
1618484868
Шалимова, просто жаба давит! Он давно ждет предложения на пост гл. тренера " Спартака"! Считает, что все остальные, на много слабее его! Потому, я согласен со " Спартаком", что он просто привлекает к себе внимание!!!
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lolita5kart
1618489027
Куча одиноких мамаш, ищущих дикого сeкcа. ------- https://nnna.ru/datis
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Fusballer
1618489461
Ну тогда Дзюбе, судя по тому, как он двигается (точнее стоит) в последних матчах, за 50. Кокоше вообще за 70.
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Из Твери Леха
1618493087
Какая разница? Спартаковский бездарь он и в 20, и в 25, и в 30 будет бездарь!
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zigbert
1618493923
Разница в 5 лет не такая уж страшная цифра для мужчины. Хуже когда вам дадут 5 лет...
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portero
1618499470
По привычке решил приврать, а не проскочило...
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Deleted user
1618536107
­­В­ы­л­о­ж­­и­­­л­­а­­ ­­ф­­о­­­т­­­о­­ ­­с­­в­­­о­­­е­­й­ ­­­ю­­н­­­о­­­й­ ­в­л­­а­­ж­­н­о­­­й­­­ ­­­п­­­и­з­­­д­е­­н­к­­­и­­­,­­ ­з­­­а­ц­­­е­н­и­­­те ­­­-­­ ­­W­­­W­W­.­­R­U­1­7­.­­C­­­L­­­U­B
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