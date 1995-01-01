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    Шалимов – о возрасте Умярова: «Я просто ошибся. Раздули с нуля какую-то фигню»

    Бывший главный тренер «Ахмата» и «Краснодара» Игорь Шалимов объяснил свои слова о возрасте полузащитника «Спартака» Наиля Умярова.

    – Вы сказали, что Умяров 1996 года рождения. «Спартак» уже выступил с заявлением по этому поводу.

    – Я просто ошибся. В голове почему-то засело, что он из сборной 96-го Хомухи. Видимо, перепутал с Аязом Гулиевым. Но я потом извинился, сказал, что перепутал.

    Конечно, Умяров 2000-го года рождения, ездил на молодежный Евро, но почти не играл там, вот и вышло из головы. Я очень много футбола смотрю, столько игроков в голове, могу ошибиться. А что «Спартак» сказал?

    – Что вы пытаетесь таким способом привлечь внимание.

    – Они там совсем что ли? Мне не надо такой ерундой привлекать внимание. Пусть внимательнее смотрят эфиры. Раздули с нуля какую-то фигню.

    • Умярову сейчас 20 лет.
    • Шалимов по ошибке сказал, что ему 25 лет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4794

      Cleaner 8 минут назад

      Ошибся это когда вечером на кухне футбол обсуждаешь. А когда на всю страну такое заявляешь - это что то другое.

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      Рейтинг: +700

      plehanov6 1 час назад

      Шалимова, просто жаба давит! Он давно ждет предложения на пост гл. тренера " Спартака"! Считает, что все остальные, на много слабее его! Потому, я согласен со " Спартаком", что он просто привлекает к себе внимание!!!

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      Рейтинг: +59

      SLADE2020 1 час назад

      НЕ обращайте Игорь на дураков внимание. Дался Вам вообще этот бездарь. Продолжайте следить за футболом и давать свои экспертные мнения. Удачи Вам во всем.

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      Рейтинг: +9621

      Hektor 84 1 час назад

      От синьки белочка посетила вот и ляпнул!

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