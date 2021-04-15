Шалимов – о возрасте Умярова: «Я просто ошибся. Раздули с нуля какую-то фигню»

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Краснодара» Игорь Шалимов объяснил свои слова о возрасте полузащитника «Спартака» Наиля Умярова.

– Вы сказали, что Умяров 1996 года рождения. «Спартак» уже выступил с заявлением по этому поводу.

– Я просто ошибся. В голове почему-то засело, что он из сборной 96-го Хомухи. Видимо, перепутал с Аязом Гулиевым. Но я потом извинился, сказал, что перепутал.

Конечно, Умяров 2000-го года рождения, ездил на молодежный Евро, но почти не играл там, вот и вышло из головы. Я очень много футбола смотрю, столько игроков в голове, могу ошибиться. А что «Спартак» сказал?

– Что вы пытаетесь таким способом привлечь внимание.

– Они там совсем что ли? Мне не надо такой ерундой привлекать внимание. Пусть внимательнее смотрят эфиры. Раздули с нуля какую-то фигню.