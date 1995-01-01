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    Шалимов заявил, что Умярову 25 лет, а не 20. В «Спартаке» назвали это неэтичным способом привлечь к себе внимание

    Бывший главный тренер «Ахмата» и «Краснодара» Игорь Шалимов перепутал возраст полузащитника «Спартака» Наиля Умярова.

    «Умярову знаете, сколько лет? 22? 25! Он 96-го года рождения», – сказал Шалимов в интервью «Матч ТВ».

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на слова тренера.

    «Вероятно, Игорь Шалимов пытается привлечь внимание к своей персоне. Если так, то это крайне неэтичный способ. Ну и, являясь футбольным экспертом, неплохо бы разбираться в предмете», – считает Фетисов.

    • Умярову сейчас 20 лет.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6573

      САДЫЧОК 11 минут назад

      Если , не докажет-то должен понести наказание.

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      Рейтинг: +11897

      Persona_non_Grata 20 минут назад

      Это было сказано 1 апреля ))

      0
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      Рейтинг: +6470

      "supermax" 21 минуту назад

      кукуха Шалимова просила передать привет

      0
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