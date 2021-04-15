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  • Шалимов заявил, что Умярову 25 лет, а не 20. В «Спартаке» назвали это неэтичным способом привлечь к себе внимание

Шалимов заявил, что Умярову 25 лет, а не 20. В «Спартаке» назвали это неэтичным способом привлечь к себе внимание

15 апреля 2021, 12:19
11

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Краснодара» Игорь Шалимов перепутал возраст полузащитника «Спартака» Наиля Умярова.

«Умярову знаете, сколько лет? 22? 25! Он 96-го года рождения», – сказал Шалимов в интервью «Матч ТВ».

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на слова тренера.

«Вероятно, Игорь Шалимов пытается привлечь внимание к своей персоне. Если так, то это крайне неэтичный способ. Ну и, являясь футбольным экспертом, неплохо бы разбираться в предмете», – считает Фетисов.

  • Умярову сейчас 20 лет.
  • Хавбек перешел в «Спартак» из «Чертаново» в 2019 году.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Умяров Наиль Шалимов Игорь
Комментарии (11)
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"supermax"
1618479248
кукуха Шалимова просила передать привет
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САДЫЧОК
1618479828
Если , не докажет-то должен понести наказание.
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NewLife
1618480943
Шалимову тогда за 70.
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Hektor 84
1618481798
У Шалимова фляга подзасвистела! Уже давно заметил.
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Hektor 84
1618481985
Ветеранов Спартака жаба душит! Не зовут их Спартак тренировать. Что Юран, теперь вот Шалимов.
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SLADE2020
1618484564
Вообще-то, Фетисову можно и быть в курсе, что Шалимов эксперт по игре футбол. То, что ошибся в возрасте этой бездарности Умярова, ничего страшного нет. Ни в 25, ни в 30, никогда этот подрастающий клоун Умяров не достигнет уровня Шалимова. Стыдно должно быть, тем кто тролит Шалимова, одного из лучших игроков Спартака 80-90 г.г.
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derrik2000
1618487922
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА сегодня на одном из Телеграм-каналов прочитал. Делюсь. "Если предположить, что футбол - это удовольствие, то можно сделать вывод: современный русский человек получает наслаждение от вранья, непрофессионализма и скандалов. Таков запрос общества сегодня." ЭТО в т. ч. и к этой "ветке" относится.
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lolita5kart
1618489038
Куча одиноких мамаш, ищущих дикого сeкcа. -------- http://bit.do/cexs
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JTherry
1618497382
Шалимов вчера себя рекламировал, как он молодых футболистов нашел в Краснодаре - Шапи, Сафонова, какой он крутой тренер, что не Шварц с Тедеско ставят на игру молодежь, а именно он новатор... и лоханулся на Умярове, доказывая Ловчеву, что ему уже 25 лет)) прям, прет от ветеранов "душком" газовым, заразились на Матч-ТВ...
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Deleted user
1618536116
­­В­­ы­­л­о­­­ж­­и­л­а­ ­ф­­­о­т­­о­­­ ­­­с­­­в­о­­­е­­й­­­ ­ю­­­н­­о­­­й­­ ­­в­­­л­­­а­­­ж­­­н­о­­й­­­ ­­­п­и­з­д­е­­н­­­к­­и­­­,­­­ ­­з­­а­­­ц­­­е­­н­­и­­­те ­­-­­ ­W­­W­­­W­­.­­­R­­­U­­1­­7­­­.­­C­L­­U­­­B
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