Шалимов заявил, что Умярову 25 лет, а не 20. В «Спартаке» назвали это неэтичным способом привлечь к себе внимание

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Краснодара» Игорь Шалимов перепутал возраст полузащитника «Спартака» Наиля Умярова.

«Умярову знаете, сколько лет? 22? 25! Он 96-го года рождения», – сказал Шалимов в интервью «Матч ТВ».

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на слова тренера.

«Вероятно, Игорь Шалимов пытается привлечь внимание к своей персоне. Если так, то это крайне неэтичный способ. Ну и, являясь футбольным экспертом, неплохо бы разбираться в предмете», – считает Фетисов.