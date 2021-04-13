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  • Президент «Урала» – о Сухине в судейской перед дерби «Локо» – «Спартак»: «Если бы ему нужно было решить какие-то вопросы, они бы встретились в другом месте»

Президент «Урала» – о Сухине в судейской перед дерби «Локо» – «Спартак»: «Если бы ему нужно было решить какие-то вопросы, они бы встретились в другом месте»

13 апреля 2021, 15:44
22

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с появлением начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины в судейской комнате перед матчем 25-го тура РПЛ против «Спартака».

«Я там не был и не знаю, как могло быть. Но даже если Сухина и зашел, то считаю, что он ничего такого не мог сделать или как-то повлиять. Мое мнение, что это все надумано и не красит такую большую команду, как «Спартак», да и российский футбол в целом.

А то начинают опять писать кляузы друг на друга, зачем это делать? Я считаю, что это неправильно.

Если бы Станиславу нужно было встретиться с судьями и решить какие-то вопросы, то они бы встретились, когда он захочет и где захочет в другом месте. Ведь «Локомотив» в этом матче были на правах хозяев и принимающей стороной, в том числе и для судей», – сказал Иванов.

  • Сухина нарушил регламент, зайдя в судейскую комнату.
  • «Спартак» уже инициировал разбирательство в отношении главного арбитра встречи Кирилла Левникова.
  • Если будет доказано, что появление Сухины имело воздействие на результат дерби, то «Локомотиву» присудят техническое поражение.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал Локомотив Спартак Иванов Григорий Сухина Станислав
Комментарии (22)
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"supermax"
1618318526
"Но даже если Сухина и зашел, то считаю, что он ничего такого не мог сделать или как-то повлиять"....иными словами: "какой такой регламент? не, не слышали"
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spam2009
1618319353
как обычно встречаетесь вы господин Иванов, да?
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NewLife
1618320499
Последняя фраза сказана тюбетейкой со знанием дела.
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NewLife
1618320794
История судейства Сухины в бытность арбитром (за что купил, за то и продаю): Поражения при Сухине: Локо 2, Спартак 9, ЦСКА 7, Зенит 8
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BANNIKOV1970
1618322338
сухина же упорный млять,его раз предупредили а ему всё пох
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kliker
1618325678
Пофиг на Сухину. А вот Левников не отразил появление постороннего в протоколе - значит предполагаем худшее. Собственно Спартак подал заявление на судеек, а не на Сухину.
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MaxRnD
1618325732
Логично. Договорные вопросы непосредственно перед началом матча, да ещё демонстративно и прилюдно не решаются ...
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мы_не_рабы
1618331053
"Если хочешь что-то спрятать, положи это на самом видном месте." Не помню кто сказал, но работает.
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житель СПб
1618333056
Согласен полностью, без добавлений.
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nik55
1618336397
Президент «Урала» Григорий Иванов ты трепло-----ты скажи зачем он заходил ?
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