Президент «Урала» – о Сухине в судейской перед дерби «Локо» – «Спартак»: «Если бы ему нужно было решить какие-то вопросы, они бы встретились в другом месте»

как обычно встречаетесь вы господин Иванов, да?
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с появлением начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины в судейской комнате перед матчем 25-го тура РПЛ против «Спартака».
«Я там не был и не знаю, как могло быть. Но даже если Сухина и зашел, то считаю, что он ничего такого не мог сделать или как-то повлиять. Мое мнение, что это все надумано и не красит такую большую команду, как «Спартак», да и российский футбол в целом.
А то начинают опять писать кляузы друг на друга, зачем это делать? Я считаю, что это неправильно.
Если бы Станиславу нужно было встретиться с судьями и решить какие-то вопросы, то они бы встретились, когда он захочет и где захочет в другом месте. Ведь «Локомотив» в этом матче были на правах хозяев и принимающей стороной, в том числе и для судей», – сказал Иванов.
- Сухина нарушил регламент, зайдя в судейскую комнату.
- «Спартак» уже инициировал разбирательство в отношении главного арбитра встречи Кирилла Левникова.
- Если будет доказано, что появление Сухины имело воздействие на результат дерби, то «Локомотиву» присудят техническое поражение.