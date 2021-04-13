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    Президент «Урала» – о Сухине в судейской перед дерби «Локо» – «Спартак»: «Если бы ему нужно было решить какие-то вопросы, они бы встретились в другом месте»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с появлением начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины в судейской комнате перед матчем 25-го тура РПЛ против «Спартака».

    «Я там не был и не знаю, как могло быть. Но даже если Сухина и зашел, то считаю, что он ничего такого не мог сделать или как-то повлиять. Мое мнение, что это все надумано и не красит такую большую команду, как «Спартак», да и российский футбол в целом.

    А то начинают опять писать кляузы друг на друга, зачем это делать? Я считаю, что это неправильно.

    Если бы Станиславу нужно было встретиться с судьями и решить какие-то вопросы, то они бы встретились, когда он захочет и где захочет в другом месте. Ведь «Локомотив» в этом матче были на правах хозяев и принимающей стороной, в том числе и для судей», – сказал Иванов.

    • Сухина нарушил регламент, зайдя в судейскую комнату.
    • «Спартак» уже инициировал разбирательство в отношении главного арбитра встречи Кирилла Левникова.
    • Если будет доказано, что появление Сухины имело воздействие на результат дерби, то «Локомотиву» присудят техническое поражение.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1470

      spam2009 15 минут назад

      как обычно встречаетесь вы господин Иванов, да?

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      Рейтинг: +4773

      Каратель 26 минут назад

      А при чем тут президент Урала? Разбирательство между локомотивом и спартаком,а рассматривает рфс

      0
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      Рейтинг: +6397

      "supermax" 29 минут назад

      "Но даже если Сухина и зашел, то считаю, что он ничего такого не мог сделать или как-то повлиять"....иными словами: "какой такой регламент? не, не слышали"

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      Рейтинг: +48

      Свин-токсик 32 минуты назад

      Вылез решатель вопросов тоже)) Ржака.

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