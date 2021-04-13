Президент «Урала» – о Сухине в судейской перед дерби «Локо» – «Спартак»: «Если бы ему нужно было решить какие-то вопросы, они бы встретились в другом месте»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с появлением начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины в судейской комнате перед матчем 25-го тура РПЛ против «Спартака».

«Я там не был и не знаю, как могло быть. Но даже если Сухина и зашел, то считаю, что он ничего такого не мог сделать или как-то повлиять. Мое мнение, что это все надумано и не красит такую большую команду, как «Спартак», да и российский футбол в целом.

А то начинают опять писать кляузы друг на друга, зачем это делать? Я считаю, что это неправильно.

Если бы Станиславу нужно было встретиться с судьями и решить какие-то вопросы, то они бы встретились, когда он захочет и где захочет в другом месте. Ведь «Локомотив» в этом матче были на правах хозяев и принимающей стороной, в том числе и для судей», – сказал Иванов.