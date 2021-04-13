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  • «Спартак» попросил КДК РФС наказать «Локомотив» за действия Сухины

«Спартак» попросил КДК РФС наказать «Локомотив» за действия Сухины

13 апреля 2021, 00:30
18

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил об обращении клуба в контрольно-дисциплинарный комитет РФС по поводу действий начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины перед очным матчем команд.

  • Сухина заходил в судейскую комнату, что запрещено регламентом.
  • «Спартак» уже инициировал разбирательство в отношении главного арбитра встречи Кирилла Левникова.
  • Если будет доказано, что появление Сухины имело воздействие на результат дерби, то «Локомотиву» присудят техническое поражение.

«Мы обратились в КДК РФС с просьбой привлечь «Локомотив» к ответственности за нарушение Станиславом Сухиной регламента РПЛ. Он заходил в судейскую в тот момент, когда в комнате находились судья и другие официальные лица матча.

Также «Спартак» просит КДК РФС рассмотреть вопрос о квалификации действий начальника команды как неправомерное воздействие на официальных лиц матча и привлечении сотрудника «Локомотива» к ответственности, предусмотренной статьями 118 и 119 дисциплинарного регламента РФС», – сказал Фетисов.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Сухина Станислав
Комментарии (18)
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Hektor 84
1618264254
Эта гнида как и судил - чудил! Так и продолжает чудить, работая с судьями. А Левникова давно пора наказать. Хотя папаня оправдает!
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Nerlinger
1618270798
Одну тысячу рублей Левникову предлагал и маечЪку Сычёва
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Дядя Серёжа
1618275830
Если сухина туды заходил, то неважно зачем. У нас тут последняя лига и то в иудейскую доступа нет.
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Niko
1618284326
Наглядный пример как после драки машут кулаками. Но если правила нарушены, тем более в таком щепетильном моменте, то надо наказывать. А спартаку это в карму зачтется
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ААМ
1618284708
Вот поэтому большинство болел России не уважает СПАМ. Борьба за ЧР любой ценой плюс огромное количество шпаны среди болел.
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isakkobelini
1618289793
Спартак снимись ты уже с чемпионата, твое нытье после каждого поражения просто надоело
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Sanches65
1618293737
Не все так просто. У Сухины условная дисквалификация точно за такое же нарушение и истекает она то ли в конце чемпионата, то ли в конце года. Тогда Локо провел один матч на нейтральном поле ну и штраф, куда же без этого. В свете этого посмотрим как отреагирует КДК. Хотя факты на лицо. Да и Левников после захода Сухины в судейскую должен был проинформировать об этом, а он как партизан промолчал. По моему просто уйма фактов. Самое мелкое наказание для Локо, это техническое поражение, пожизненное отстранение Сухины и Левникова.
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