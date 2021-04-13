«Спартак» попросил КДК РФС наказать «Локомотив» за действия Сухины

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил об обращении клуба в контрольно-дисциплинарный комитет РФС по поводу действий начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины перед очным матчем команд.

Сухина заходил в судейскую комнату, что запрещено регламентом.

«Спартак» уже инициировал разбирательство в отношении главного арбитра встречи Кирилла Левникова .

. Если будет доказано, что появление Сухины имело воздействие на результат дерби, то «Локомотиву» присудят техническое поражение.

«Мы обратились в КДК РФС с просьбой привлечь «Локомотив» к ответственности за нарушение Станиславом Сухиной регламента РПЛ. Он заходил в судейскую в тот момент, когда в комнате находились судья и другие официальные лица матча.

Также «Спартак» просит КДК РФС рассмотреть вопрос о квалификации действий начальника команды как неправомерное воздействие на официальных лиц матча и привлечении сотрудника «Локомотива» к ответственности, предусмотренной статьями 118 и 119 дисциплинарного регламента РФС», – сказал Фетисов.