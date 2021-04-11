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    РПЛ. Гол Захаряна помог «Динамо» сыграть вничью с «Уралом» в меньшинстве, у Погребняка дубль

    Закончился матч 25-го тура РПЛ между «Динамо» и «Уралом». Команды сыграли вничью – 2:2.

    В составе хозяев забили Иван Ордец и Арсен Захарян. У гостей дубль сделал 37-летний Павел Погребняк.

    С 56-й минуты «Динамо» играло в меньшинстве – красную карточку получил Себастьян Шиманьски.

    Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

    Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Погребняк, 43; 1:1 – Ордец, 47; 1:2 – Захарян, 71; 2:2 – Погребняк, 75.

    Удаления: Шиманьски, 56 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    11.04.2021 18:25
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 апреля 2021, 22:19

      А Погребняк Уралу еще пригодится. Видимо рано его еще списывать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      Olymp2 11 апреля 2021, 19:09

      Наконец-то немчуру выгонят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 11 апреля 2021, 19:04

      Великий По вернулся...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 11 апреля 2021, 18:54

      Ай да Паша!!!...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 11 апреля 2021, 18:49

      Вы знаете - кто этот мощный старик? Нет, вы не знаете. Это Погребняк.

      4
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 11 апреля 2021, 18:48

      Игру пока не смотрел, сегодня вечером посмотрю, но похоже, Динамо потеряло очки из-за удаления.

      0
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > Вомбат 11 апреля 2021, 19:27

      Не только и не столько. Урал уперся - как это у него бывает. И блестяще играл Погребняк!

      1
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      Рейтинг: -1519

      Аденн 11 апреля 2021, 18:43

      нормуль игра была, не то, что гавно-куча под названием бЗенит договорняк катала со своим выкидышем.

      0
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      Рейтинг: +271

      Отжогин 11 апреля 2021, 18:40

      Таки-же не могут команды сыграть два матча за три дня. Что динама едва отскочила, что паровозам нынче архитяжко будет.

      0
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 11 апреля 2021, 18:38

      Гол Захаряна помог «Динамо» не обосраться. Паша это не хухры мухры..........

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset 11 апреля 2021, 18:34

      Погребняк - пушка. Сочи - зенитовская ...шка.

      2
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > bset 11 апреля 2021, 19:28

      Зачем Вы так? Кстати, Павел - тоже питерский игрок. Вы и про него такое пропоёте?

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