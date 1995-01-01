Серия А. «Интер» обыграл «Кальяри» и продлил победную серию до девяти матчей

«Интер» обыграл «Кальяри» дома. Миланцы укрепили лидерство.

Единственный гол забил защитник Маттео Дармиан.

«Кальяри» не обыгрывает «Интер» на его поле с 2016 года.

Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур

Интер – Кальяри – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Дармиан, 77.

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