Серия А. «Интер» обыграл «Кальяри» и продлил победную серию до девяти матчей

«Интер» обыграл «Кальяри» дома. Миланцы укрепили лидерство.
Единственный гол забил защитник Маттео Дармиан.
«Кальяри» не обыгрывает «Интер» на его поле с 2016 года.
Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур
Гол: 1:0 – Дармиан, 77.
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
«Интер» обыграл «Кальяри» дома. Миланцы укрепили лидерство.
Единственный гол забил защитник Маттео Дармиан.
«Кальяри» не обыгрывает «Интер» на его поле с 2016 года.
Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур
Гол: 1:0 – Дармиан, 77.