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    Серия А. «Интер» обыграл «Кальяри» и продлил победную серию до девяти матчей

    «Интер» обыграл «Кальяри» дома. Миланцы укрепили лидерство.

    Единственный гол забил защитник Маттео Дармиан.

    «Кальяри» не обыгрывает «Интер» на его поле с 2016 года.

    Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур

    Интер – Кальяри – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Дармиан, 77.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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