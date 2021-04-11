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Тухель: «Хаверц никогда не станет вожаком «Челси»

11 апреля 2021, 12:02
1

Главный тренер «Челси» Томас Тухель усомнился в лидерских качествах своего игрока Кая Хаверца. Он добавил, что это футболисту и не нужно.

«Он обладает высочайшим классом. Все что ему необходимо – демонстрировать свой класс на поле. Кай никогда не станет вожаком команды, но мы и не ожидаем от него этого. Его вклад в игру заключается в его футбольных качествах.

Ему удобнее располагаться высоко на поле, в полупозиции или на позиции девятого номера. Для меня между этими ролями нет существенных различий.

Ему было необходимо доказать, что он способен на большее, это был вызов для него. После матча с «Порту» он получил второй шанс и сполна использовал его. Ему по-прежнему есть над чем работать в отношении реализации. Он может завершать более эффективно и приносить команде больше голов. Тем не менее, сегодня он провел отличную игру и сделал шаг вперед», – сказал Тухель.

  • Накануне в матче против «Кристал Пэлас» Хаверц забил в АПЛ впервые с октября.
  • В этом дерби «Челси» впервые при Тухеле забил больше 2 голов.
  • Хаверц в текущем сезоне забил 6 голов.

Источник: официальный сайт «Челси»
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Челси Хаверц Кай Тухель Томас
Комментарии (1)
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hevbn 28
1618138510
Совершенно согласен с Тухелем, Кай очень умелый игрок , но он не лидер и скорей всего никогда им не станет, в этом он очень похож на Погба, и приносить пользу и Хаверц и Поль могут только тогда когда от них никто не требует быть лидерами команды , а просто быть хорошими исполнителями. Считаю что проблема Погба в Ман.Юнайтед как раз в том что почему то там от него требуют быть лидером команды ,хотя ни в Юве. ни в сборной он никогда им не был , но а по поводу Хаверца можно сказать что в Германии последние годы есть проблемы с лидерскими качествами молодых игроков.
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