Тухель: «Хаверц никогда не станет вожаком «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель усомнился в лидерских качествах своего игрока Кая Хаверца. Он добавил, что это футболисту и не нужно.

«Он обладает высочайшим классом. Все что ему необходимо – демонстрировать свой класс на поле. Кай никогда не станет вожаком команды, но мы и не ожидаем от него этого. Его вклад в игру заключается в его футбольных качествах.

Ему удобнее располагаться высоко на поле, в полупозиции или на позиции девятого номера. Для меня между этими ролями нет существенных различий.

Ему было необходимо доказать, что он способен на большее, это был вызов для него. После матча с «Порту» он получил второй шанс и сполна использовал его. Ему по-прежнему есть над чем работать в отношении реализации. Он может завершать более эффективно и приносить команде больше голов. Тем не менее, сегодня он провел отличную игру и сделал шаг вперед», – сказал Тухель.