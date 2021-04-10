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    Серхи Роберто – о падении Брайтвайта в штрафной в Эль Класико: «Удивило, что судья сразу сказал, что ничего не было»

    Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто прокомментировал эпизод из второго тайма матча против «Реала» (1:2), когда нападающий каталонцев Мартин Брайтвайт упал в чужой штрафной после контакта. Судья Хесус Хиль Мансано фола не увидел.

    «Вопрос в том, достаточно ли было имевшегося контакта для падения. Меня удивило, что судья сразу сказал, что ничего не было, и не обратился к VAR», – сказал Роберто.

    • «Реал» лидирует в Примере.
    • «Барселона» проиграла в Примере впервые с 5 декабря.
    • «Реал» не проигрывает с января.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 09:27
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1636

      Play 3 часа назад

      Да потому что там ничего и не было, за мизинец слегка прихватили, а упал как-будто на мину наступил.

      1
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      Рейтинг: +101

      murealbest > Play 2 часа назад

      Согласен

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