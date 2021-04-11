Серхи Роберто – о падении Брайтвайта в штрафной в Эль Класико: «Удивило, что судья сразу сказал, что ничего не было»

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто прокомментировал эпизод из второго тайма матча против «Реала» (1:2), когда нападающий каталонцев Мартин Брайтвайт упал в чужой штрафной после контакта. Судья Хесус Хиль Мансано фола не увидел.

«Вопрос в том, достаточно ли было имевшегося контакта для падения. Меня удивило, что судья сразу сказал, что ничего не было, и не обратился к VAR», – сказал Роберто.

«Реал» лидирует в Примере.

«Барселона» проиграла в Примере впервые с 5 декабря.

«Реал» не проигрывает с января.

«Ждешь, чтобы пожаловаться судье?». Модрич и Пике поговорили после класико

Куман ушел с интервью после вопроса о неназначенном в ворота «Реала» пенальти

Винисиус признался «Реалу» в любви после победы над «Барселоной»

«Реал» обыграл «Барселону» в чемпионате три раза подряд впервые с 1978 года