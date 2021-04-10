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    «Ждешь, чтобы пожаловаться судье?». Модрич и Пике поговорили после класико

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич и защитник «Барселоны» Жерар Пике обменялись репликами после финального свистка в класико (2:1). Диалог попал в объективы телекамер.

    Модрич: «Ждeшь, чтобы пожаловаться судье?».

    Пике: «Мужик, он всего четыре минуты [добавил]!».

    Модрич: «Сколько ты хотел?».

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    Источник: твиттер mr. mØnk

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