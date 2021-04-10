Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    Гендиректор «Рубина» Сайманов: «Сейчас Хвиче голову кружат всеми этими слухами. Жалко пацана»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов дал комментарий по поводу появившейся информации об интересе к полузащитнику Хвиче Кварацхелии со стороны «Интера» и «Аталанты».

    «В клуб никаких предложений не поступало, это все домыслы.

    Что значит «Рубин» оценил Хвичу в 15-20 миллионов евро? Как мы могли оценить, если на нас никто не выходил? Ни «Аталанта», ни «Интер».

    Одно дело, если присылают предложение о заинтересованности игроком, тогда есть смысл что-то говорить, но ничего подобного не было.

    Пацана жалко. Сейчас Хвиче голову кружат всеми этими слухами, ажиотаж создали какой-то, а ему надо спокойно играть. Эта шумиха точно не на пользу ему идет, мы ведь о нем думаем в первую очередь», – сказал Сайманов.

    • В текущем сезоне Хвича провел за «Рубин» 21 матч, забил четыре гола и сделал восемь ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:45
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84433
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru