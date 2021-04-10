Гендиректор «Рубина» Сайманов: «Сейчас Хвиче голову кружат всеми этими слухами. Жалко пацана»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов дал комментарий по поводу появившейся информации об интересе к полузащитнику Хвиче Кварацхелии со стороны «Интера» и «Аталанты».

«В клуб никаких предложений не поступало, это все домыслы.

Что значит «Рубин» оценил Хвичу в 15-20 миллионов евро? Как мы могли оценить, если на нас никто не выходил? Ни «Аталанта», ни «Интер».

Одно дело, если присылают предложение о заинтересованности игроком, тогда есть смысл что-то говорить, но ничего подобного не было.

Пацана жалко. Сейчас Хвиче голову кружат всеми этими слухами, ажиотаж создали какой-то, а ему надо спокойно играть. Эта шумиха точно не на пользу ему идет, мы ведь о нем думаем в первую очередь», – сказал Сайманов.