Гендиректор «Рубина» Сайманов: «Сейчас Хвиче голову кружат всеми этими слухами. Жалко пацана»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов дал комментарий по поводу появившейся информации об интересе к полузащитнику Хвиче Кварацхелии со стороны «Интера» и «Аталанты».
«В клуб никаких предложений не поступало, это все домыслы.
Что значит «Рубин» оценил Хвичу в 15-20 миллионов евро? Как мы могли оценить, если на нас никто не выходил? Ни «Аталанта», ни «Интер».
Одно дело, если присылают предложение о заинтересованности игроком, тогда есть смысл что-то говорить, но ничего подобного не было.
Пацана жалко. Сейчас Хвиче голову кружат всеми этими слухами, ажиотаж создали какой-то, а ему надо спокойно играть. Эта шумиха точно не на пользу ему идет, мы ведь о нем думаем в первую очередь», – сказал Сайманов.
- В текущем сезоне Хвича провел за «Рубин» 21 матч, забил четыре гола и сделал восемь ассистов.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
Источник: Sport24