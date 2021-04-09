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  • Игнашевич: «Жиго – номер один в РПЛ среди защитников. Дивеев – лучший из наших»

Игнашевич: «Жиго – номер один в РПЛ среди защитников. Дивеев – лучший из наших»

9 апреля 2021, 09:29
7

Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич назвал лучших защитников в РПЛ.

– Кто сегодня в РПЛ из защитников для вас номер один?

– Жиго. Надежный!

– А из наших?

– Дивеев. Несмотря на молодость, здорово читает игру. Тактически грамотный. Если не будет травм, со временем станет основным защитником в сборной России.

Почему Джикию не назвали?

– Он тоже в порядке. При Тедеско в «Спартаке» Жиго, Джикия и Маслов играют на разных позициях. Самюэль – фактически либеро. А Георгий с Павлом – персональщики, в каждом матче выполняют большой объем работы, поэтому позиционные ошибки и бросаются в глаза. Но оба прибавляют.

Кстати, Гасперини долго отбирал в «Аталанту» трех центральных защитников. Тренирует команду с 2016-го – и лишь на пятый сезон нашел оптимальное сочетание в обороне.

  • Жиго провел 23 матча в нынешнем сезоне РПЛ, забил 3 гола.
  • Дивеев в 17 матчах забил гол и сделал 2 ассиста.

Игнашевич: «Конечно, хочу возглавить ЦСКА, но не сейчас. Надеюсь, и до сборной когда-нибудь дорасту».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Дивеев Игорь Жиго Самуэль Игнашевич Сергей
Комментарии (7)
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vladimir-7
1617950498
С. Игнашевич забыл назвать ещё и защитника М. Фернандеса.
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САДЫЧОК
1617956056
Лучший из наших защитников- Марио , Осипенко , Маслов Худший Джикия.
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111ax
1617960854
полагаю Сергей имел ввиду только среди центральных защитников, т.к. Фернандес игрок мирового уровня на своей позиции и таких у нас больше нет. Дивеев весьма перспективный
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Рубинище
1617975589
Марио -ЦСКА, Бариос-Зенит, Уремович-Рубин - самые сильные защитники РПЛ. Джикия наверно месте на 10м+
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zigbert
1618037180
Пусть и не лучший но один из лучших ЦЗ, это точно.
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