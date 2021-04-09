Игнашевич: «Жиго – номер один в РПЛ среди защитников. Дивеев – лучший из наших»

Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич назвал лучших защитников в РПЛ.

– Кто сегодня в РПЛ из защитников для вас номер один?

– Жиго. Надежный!

– А из наших?

– Дивеев. Несмотря на молодость, здорово читает игру. Тактически грамотный. Если не будет травм, со временем станет основным защитником в сборной России.

– Почему Джикию не назвали?

– Он тоже в порядке. При Тедеско в «Спартаке» Жиго, Джикия и Маслов играют на разных позициях. Самюэль – фактически либеро. А Георгий с Павлом – персональщики, в каждом матче выполняют большой объем работы, поэтому позиционные ошибки и бросаются в глаза. Но оба прибавляют.

Кстати, Гасперини долго отбирал в «Аталанту» трех центральных защитников. Тренирует команду с 2016-го – и лишь на пятый сезон нашел оптимальное сочетание в обороне.

Жиго провел 23 матча в нынешнем сезоне РПЛ, забил 3 гола.

Дивеев в 17 матчах забил гол и сделал 2 ассиста.

Игнашевич: «Конечно, хочу возглавить ЦСКА, но не сейчас. Надеюсь, и до сборной когда-нибудь дорасту».