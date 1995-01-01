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    Игнашевич: «Жиго – номер один в РПЛ среди защитников. Дивеев – лучший из наших»

    Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич назвал лучших защитников в РПЛ.

    – Кто сегодня в РПЛ из защитников для вас номер один?

    – Жиго. Надежный!

    – А из наших?

    – Дивеев. Несмотря на молодость, здорово читает игру. Тактически грамотный. Если не будет травм, со временем станет основным защитником в сборной России.

    Почему Джикию не назвали?

    – Он тоже в порядке. При Тедеско в «Спартаке» Жиго, Джикия и Маслов играют на разных позициях. Самюэль – фактически либеро. А Георгий с Павлом – персональщики, в каждом матче выполняют большой объем работы, поэтому позиционные ошибки и бросаются в глаза. Но оба прибавляют.

    Кстати, Гасперини долго отбирал в «Аталанту» трех центральных защитников. Тренирует команду с 2016-го – и лишь на пятый сезон нашел оптимальное сочетание в обороне.

    • Жиго провел 23 матча в нынешнем сезоне РПЛ, забил 3 гола.
    • Дивеев в 17 матчах забил гол и сделал 2 ассиста.

    Игнашевич: «Конечно, хочу возглавить ЦСКА, но не сейчас. Надеюсь, и до сборной когда-нибудь дорасту».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16776

      vladimir-7 1 час назад

      С. Игнашевич забыл назвать ещё и защитника М. Фернандеса.

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