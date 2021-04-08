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Крал и Понсе могут пропустить матч с «Локомотивом»

8 апреля 2021, 11:58
4

Полузащитник Алекс Крал и нападающий Эсекьель Понсе рискуют не сыграть в ближайшем матче «Спартака».

«И Крал, и Понсе по-прежнему тренируются по индивидуальной программе. Участие обоих в игре с «Локомотивом» под вопросом» , – сказал глава департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов.

Также дерби может пропустить центральный защитник Самуэль Жиго.

  • «Спартак» сыграет на выезде с «Локомотивом» в воскресенье.
  • Начало матча – в 19:00 по московскому времени.
  • Команды занимают второе и третье места в таблице РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Понсе Эсекьель Крал Алекс
Комментарии (4)
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zra78
1617873908
У Локо побольше игроков старта будет отсутствовать....
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NewLife
1617875868
На спартаковских сайтах этой инфы нет, а у хейтеров из С-Э повторяется уже не первый день.
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вальтер79
1617892720
думаю это не проблема будет там на ведущих ролях соболь и промес
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zigbert
1617967092
Отсутствие Понсе сейчас не так важно как Крала.
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