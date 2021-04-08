Крал и Понсе могут пропустить матч с «Локомотивом»

Полузащитник Алекс Крал и нападающий Эсекьель Понсе рискуют не сыграть в ближайшем матче «Спартака».
«И Крал, и Понсе по-прежнему тренируются по индивидуальной программе. Участие обоих в игре с «Локомотивом» под вопросом» , – сказал глава департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов.
Также дерби может пропустить центральный защитник Самуэль Жиго.
- «Спартак» сыграет на выезде с «Локомотивом» в воскресенье.
- Начало матча – в 19:00 по московскому времени.
- Команды занимают второе и третье места в таблице РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»