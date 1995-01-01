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    Крал и Понсе могут пропустить матч с «Локомотивом»

    Полузащитник Алекс Крал и нападающий Эсекьель Понсе рискуют не сыграть в ближайшем матче «Спартака».

    «И Крал, и Понсе по-прежнему тренируются по индивидуальной программе. Участие обоих в игре с «Локомотивом» под вопросом» , – сказал глава департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов.

    Также дерби может пропустить центральный защитник Самуэль Жиго.

    • «Спартак» сыграет на выезде с «Локомотивом» в воскресенье.
    • Начало матча – в 19:00 по московскому времени.
    • Команды занимают второе и третье места в таблице РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8406

      NewLife 24 минуты назад

      На спартаковских сайтах этой инфы нет, а у хейтеров из С-Э повторяется уже не первый день.

      0
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      Рейтинг: +28281

      zra78 57 минут назад

      У Локо побольше игроков старта будет отсутствовать....

      0
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