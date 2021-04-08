Крал и Понсе могут пропустить матч с «Локомотивом»

Полузащитник Алекс Крал и нападающий Эсекьель Понсе рискуют не сыграть в ближайшем матче «Спартака».

«И Крал, и Понсе по-прежнему тренируются по индивидуальной программе. Участие обоих в игре с «Локомотивом» под вопросом» , – сказал глава департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов.

Также дерби может пропустить центральный защитник Самуэль Жиго.